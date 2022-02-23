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Taksiler Paralı Geçişlerde Tek Yönde Ücret Alabilecek

UKOME; Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli ve ücretli otoyol kullanan veya otogara giren taksilerin, yolcudan sadece gidiş yönünde ücret almasını kararlaştırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2022 Çarşamba 16:55
Taksiler Paralı Geçişlerde Tek Yönde Ücret Alabilecek
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Şubat ayı UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, “Taksi Taşımacılığı Köprü Geçiş Ücretlerinin Revize Edilmesi Teklifi”ni sundu.

Teklifte, “Taksi Taşımacılığı yolculuklarında; “Boğaz Köprüleri, Avrasya Tüneli, Ücretli Otoyol veya Otogar gibi ücretli bölgelerin kullanımının, yolcu tarafından talep edilmesi durumunda, yolculuk esnasında taksi içinde bulunan yolcudan taksimetre ücretinin yanı sıra o an kullanmış olduğu geçiş ücreti alınır. Yolculuğunu tamamlamış kişiden, geri dönüş köprü ücreti, otoyol ücreti veya tünel ücreti ya da başka bir ilave ücret talep edilemez” denildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, konunun alt komisyonda görüşüldüğünü ve Taksiciler Odası dışında mutabık kalındığını belirterek, teklifi oya sundu. İBB’nin önerisi, İBB bürokratları ve Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla kabul edildi. 

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