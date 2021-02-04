Sur Yapı’dan “YARI YARIYA” kampanyası

Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı, İstanbul’un iki yakasında yer alan konut projeleri ve Antalya’da Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, Sur Yapı Antalya projesini kapsayan “Yarı Yarıya” adında yepyeni bir kampanya başlatıyor. Ödemenin yarısının teslimde, kalan yarısının ise peşin olarak ödeneceği kampanya sınırlı sayıda daire için geçerli olacak. Sur Yapı güvencesinde finanse edilen kampanya ile ev almak isteyenlere farklı ödeme alternatifleri de sunuluyor.

Ödemenin yarısı teslimde

Sur Yapı’nın “Yarı Yarıya” kampanyası kısıtlı bir süre için devam edecek. İstanbul ve Antalya’da sınırlı sayıda stok için geçerli olacak kampanya kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ödemenin yarısını hemen, yarısını ise evlerini teslim aldıktan sonra yapacakları büyük bir finansal kolaylık sağlanıyor. Kampanya; İstanbul'un iki yakasında, birbirinden farklı konseptlerdeki konut projeleri ile Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya Projesi'nde geçerli olacak.

“Elimizi taşın altına koyduk”

“Yarı Yarıya” kampanyası hakkında bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: “Bu kampanya ile özellikle inşaatı devam eden projelerimizde elimizi taşın altına koyuyoruz ve konut alıcılarına büyük bir imkan sağlayarak kampanya kapsamında ev tutarının yüzde 50’sini teslime bırakıyoruz. Yani bir anlamda müşterilerimizi “YARI YARIYA” finanse etmiş oluyoruz. İnşaat maliyetlerinin son 1 yıl içerisinde yüzde 23 (TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi / Kasım) oranda arttığı bir dönemde konut alıcıları ve yatırımcılarına böyle bir kampanya sunmanın anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bütün dünyada emtia fiyatları son 6 ayda yüzde 50 ile 70 arasında artış kaydetti. 2021 yılı içerisinde bu maliyetlerin bir kısmı kaçınılmaz olarak inşaat maliyetine yansıyacaktır. Bugünden yapılan konut yatırımının bu maliyet artışlarını kazanca dönüştürme imkanı var’’ açıklamasında bulundu.

“Her yönden avantajlı”

Elmas, şöyle devam etti: “Kampanyadan faydalanacak oturumcu müşteriler için teslimde yarısını ödeme büyük avantaj. Konut alıcıları teslim sırasında ev tutarının kalan yarısı için uygun kredi koşulları ile kredi kullanabilir ve evin içinde otururken borçlarını uzun vadeye yayabilirler. Böylece baştan ev tutarının yarısını ödeyip teslimde de kalan yarısını taksitlendirebilirler.

Hemen yarısını peşin veremeyecek olanlar, elinde bir mülkü olup satmak durumunda olanlar ev tutarının bugünden %50 si için banka kredisi kullanıp teslime kadar sadece banka taksitlerini ödeyerek bir anlamda 0 peşinatla bugünden ev sahibi olma fırsatını yakalamış olacaklar.”

“Yatırımcılar için büyük fırsat”

“Yatırımcılar için de bu kampanyanın büyük fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Bugünden ev tutarının fiyatını sabitlemiş oluyorlar ve teslime kadar evlerin fiyatı artıyor. Teslim zamanı kalan tutarın yarısını yine kredi ile vadeye yayarak bir anlamda evden elde edecekleri kira gelirleriyle banka taksitlerini karşılamış olacaklar.”

Sur Yapı finansmanı ile bankasız alternatif ödeme fırsatı

Kampanya kapsamında Sur Yapı, İstanbul ve Antalya projelerinde alternatif ödeme planları da sunuyor. Sur Yapı bünyesinde yarısı peşin, yarısı 24 ay vade farksız ödeme durumunda yüzde 10 indirim uygulanırken diğer yandan alternatif bir ödeme planı olarak yine Sur Yapı finansmanı ile; yarısı peşin, yarısı 0,75 vade ile 60 ay taksitli banka aracısız ödeme planı sunuluyor.

Yüzde 20’ye varan peşin indirim

Kampanya kapsamında tamamı peşin alımlarda İstanbul projeleri için yüzde 20, Antalya projesi için yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamındaki Sur Yapı projeleri:

Sur Yapı Antalya



İstanbul Avrupa yakasında yer alan; Topkapı’da Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka,



İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe’de Muhit, Maltepe’de YeşilMavi, Koşuyolu’nda Excellence Koşuyolu, Ümraniye’de Şehir Konakları kampanya kapsamında yer almaktadır.

Son 1 yılda 1.530 daire ve dükkan teslimi yapıldı

Sur Yapı Antalya Projesi’yle birlikte, Sancaktepe’de yer alan Lavander ve Ümraniye’de yer alan Şehir Konakları projelerindeki teslimlerle son 1 yıl içinde 1530 daire ve dükkan teslimi gerçekleştirdi.

Sur Yapı Antalya; modern bir şehir

Park, Sur Cadde ve Turkuaz sitesinden oluşan Sur Yapı Antalya projesinin ilk etabı olan Park Etabının teslimleri devam ediyor.

Sur Cadde; “Antalya’nın Şanzelizesi”

Sur Yapı Antalya Projesi’nin içerisinde yer alan Sur Cadde, cadde konsepti, modern mimarisi, cafe – restoranları ve hem daire hem ofis kullanımına uygun konutları ile Sur Yapı Antalya’nın ticaret ve yaşam merkezi haline geliyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde’de inşaat hızla ilerliyor.



Turkuaz Sitesi; “Suyla gelen medeniyet”

Sur Yapı Antalya Projesi’nin merakla beklenen Turkuaz sitesinin inşası da hızla devam ediyor. “Suyla gelen medeniyet” temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye’nin markası Antalya’da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor. Turkuaz etabında inşaat hızla ilerliyor.

Muhit Sancaktepe, Açık hava odaları

Sancaktepe’de yer alan Muhit Projesi, evlerin büyük bir kısmının iç avluya baktığı, geniş yeşil alanları ile hem çekirdek ailelere hem de geniş ailelere özledikleri yaşamı sunuyor. Projede, az katlı mimari, geniş iç avlusu, yemyeşil peyzajı ve sosyal donatıları ile yaz kış vakit geçirebilecek alanlarla ön plana çıkıyor. Geniş peyzaj içeresinde 42 farklı ağaç türünün kullanıldığı projede ağaç altlarına özel tasarlanmış banklarda ve geniş çim alanlarında rahatça oturarak dinlenme imkanı sunuluyor. Projede ayrıca, müzik odası, koku odası, şifa odası gibi isimlendirmelerle niteliğine uygun bitkilendirilmiş, peyzaj içerisinde farklı noktalarda konumlandırılmış 6 adet açık hava dinlenme odası yer alıyor. Balkon ve odaların peyzaj alanlarına baktığı, gül bahçesi, zen bahçesi gibi çiçeklerle donatılmış, mis kokulu bahçelerin içinde, kitap okuyabilecek, müzik dinleyip keyifle kahve içilebilecek yaşam alanları sunuluyor.

YeşilMavi; Panoromik deniz ve orman manzarası

Sur Yapı’nın Maltepe’de inşa ettiği Yeşil Mavi Projesi, şehir içinde hem orman hem de deniz manzarasına sahip. 16 farklı ağaç türünün kullanıldığı peyzaj alanın yanı sıra kaskatlı şelaleleri ve göletleriyle yeşil ve mavinin tam anlamıyla buluştuğu yer konumunda. Dubleks, geniş teras ve balkonlu dairelerin ön plana çıktığı YeşilMavi de, konforlu yaşam alanları sunuluyor. Her zevke uygun daireler arasında özellikle üst katlarda yer alan geniş teraslı, deniz ve orman manzaralı daireler dikkat çekiyor..

Topkapı Evleri; Geniş avlu

Topkapı Evleri, avlu ve iç bahçe konsepti, az katlı mimarisi, avantajlı lokasyonu, peyzaj donatıları ile İstanbul’un kalbinde ayrıcalıklı bir yaşam vaat ediyor. Topkapı Evleri, geniş avlusunun her metrekaresinde yeşillikler arasında vakit geçirilebilecek nefes alma imkanı sağlıyor.

Tempo City; Tempo’lu bir yaşam

Kağıthane bölgesinde AVM'ler, restoranlar ve iş merkezleriyle çevrili Maslak’ın yanı başındaki konumuyla Tempo City, hem mimarisi hem sosyal donatıları hem de bulunduğu lokasyon bakımından ‘Tempo’lu bir yaşam’ vaat ediyor. Levent ve Mecidiyeköy’e 5 dakikalık mesafede yer alan projede çalışmalar hızla ilerliyor.

Bahçeyaka Ispartakule; Koku tarlaları

Ispartakule’ye yeni bir yeşil yaka kazandıracak olan Bahçeyaka Ispartakule projesi, Küçükçekmece gölü manzarasına sahip ve lokasyonu ile de avantaj sağlıyor. Projenin öne çıkan özellikleri arasında, koku tarlaları ve bahçelerin yer aldığı projenin peyzajında lavanta, kekik, leylak, biberiye, adaçayı, papatya, zambak, karanfil gibi birbirinden renkli çiçek ve bitkiler yer alıyor. Rengarenk bahçelerde doyasıya oynayacak olan çocuklar için ayrıca oyun vadisi ve oyun parkları da projedeki yerini alıyor.



Excellence Koşuyolu; Akıllı evler

Excellence Koşuyolu evlerinde yazın güneşin keyfini yaşatacak teraslar ve geniş balkonlar bulunuyor. Balkonlarında bitki yetiştirilebilecek, kahve içilecek, ailece yemekler yenebilecek, şehrin manzarasını seyre dalıp huzuru yakalayabilecek bir yaşam vaat ediyor. Projenin dokusu, mimarisi, lokasyonu, akıllı ev sistemleri “mükemmellik” çatısı altında buluşuyor.