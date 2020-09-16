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Suna Kıraç Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Suna Kıraç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duygularını, “Hem iş dünyası açısından büyük iz bırakmış çok kıymetli bir hanımefendi hem de bu ülkenin ve bu şehrimizin özellikle gelişimine katkı sunan, eğitim, kültür, sanat; bütün alanlarda belki de örnek bir fedakarlığı ortaya koyan bir hanımefendi. Saygıyla, minnetle her zaman anacağız” sözleriyle dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2020 Çarşamba 13:11
Suna Kıraç Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Merhum iş insanı Vehbi Koç’un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı. Kıraç için Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze namazı siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Cenazeye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cami girişinde basın mensuplarına, “Başımız sağ olsun. Gerçekten hem iş dünyası açısından büyük iz bırakmış çok kıymetli bir hanımefendi hem de bu ülkenin ve bu şehrimizin özellikle gelişimine katkı sunan, eğitim, kültür, sanat; bütün alanlarda belki de örnek bir fedakarlığı ortaya koyan bir hanımefendi. Saygıyla, minnetle her zaman anacağız. Rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” açıklamasını yaptı.

2000 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele eden Kıraç dün hayatını kaybetti. Kıraç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedildi.

Son Güncelleme: 16.09.2020 13:21
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