‘Sultan’dan İmamoğlu’na ‘Okul’ Teşekkürü

SARIYER / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi’ndeki Türkan Şoray İlkokulu’nu, pandemi döneminde yeniden inşa etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile yenilenen okul, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, adını taşıyan okulu, Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray ile birlikte ziyaret etti. İmamoğlu, Genç ve Şoray’ı misafir eden okul müdürü Didem Tosun, 10 derslikte ve biri özel eğitim kapsamındaki 3 ana sınıfında toplam 270 öğrencileri olduğu bilgisini paylaştı.

ŞORAY: “BU BANA ÇOK FAZLA; UTANDIM”

Okulun yeniden inşa edildikten sonraki halini ilk kez gördüğünü söyleyen Şoray, İmamoğlu ve Genç’e yönelik duygularını, “Size, çocuklarımız adına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çocuklar şimdi burada rahat rahat koşacaklar. Çünkü onların okumak kadar koşmak, eğlenmek de hakları. Onun için bu bahçe, onlar için çok çok iyi oldu. Genişlettiniz bu sayede. Çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu’nun Şoray’a yanıtı, “İsminizin olduğu her yere koşarız” oldu. Okul girişinde adına düzenlenen köşeyi görünce de duygulanan Şoray, “Ama bu bana çok fazla. Utandım” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN MİNİK ÖĞRENCİYE:

“KUŞ GİBİ YAPTIN BİZİ, UÇACAĞIZ ŞİMDİ”

İmamoğlu, Genç ve Şoray; 1/B ve 3/A sınıflarına sembolik ziyaretlerde bulundu. 1/B sınıfından Deniz Nazlı Sarıyar adlı minik öğrenci, İmamoğlu ve Şoray’a, onlar için yaptığı resimleri hediye etti. İmamoğlu, Sarıyar’ın hediyesinde duyduğu memnuniyeti, “Kuş gibi yaptın bizi, uçacağız şimdi” sözleriyle dile getirdi. Heyet, sınıf ziyaretlerinin ardından Müdür Tosun’un makam odasına geçti. Müdür Tosun’a İBB yayınlarından oluşan bir kitap seti hediye eden İmamoğlu, yanında bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı’ya, okula, Türkan Şoray’ın adının verileceği, hafta sonu da kullanılabilecek kütüphane yapılması talimatını verdi. İmamoğlu, Şoray’a da “Türk Sineması’nda İstanbul” isimli yeni baskı bir kitabı hediye etti. İmamoğlu, Şoray’ın isteği üzerine kitabı imzaladı. Bu sırada odaya giren 4/B sınıfından Zeynep Irmak Döner isimli öğrenci de Şoray’a kendi yaptığı bir resmi sundu.

“TÜRKİYE'NİN GURUR DUYDUĞU BİR SANATÇI”

Aynı bahçede bulunan Türkan Şoray Ortaokulu öğretmenleriyle de kısa süreliğine bir araya İmamoğlu, ziyaretiyle ilgili değerlendirmeleri öğrencilerin sevgi gösterileri arasında yaptı. “Türkan Şoray Okulu, 70’li yıllarda yapılmış ve değerli bir eğitim kurumu” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tabii Türkan Şoray Hanımefendi'nin o güzel yüreğinin bir başka yansıması, eğitime katkı sunması muazzam bir şey. Sanatçı böyle bir şey. Türkiye'nin gurur duyduğu bir sanatçı. Bugün hem ilkokulu hem ortaokulu hem anaokulu burada. Daha önceki bina, biraz sıkıntıdaydı. Sarıyer Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz müşterek bir şekilde, ön görünüm olduğu için makul bir düzen içerisinde hem binaların organize edilmesi hem buradaki çevre düzeni toparlandı. Ama yapılacak başka şeyler de var. Onları da konuştuk. Hem çocuklarımızın eğitimi için hem de Türk sinemasının çok çok çok değerli ismi Türkan Şoray için, İstanbul halkı adına çok daha güzel şeyler yapacağız buraya.”

ŞORAY, OKULUN YAPIM AŞAMALARINA TANIKLIK ETTİ

İBB, Şoray’ın okul yaptırma isteği üzerine, Sarıyer Rumelihisarüstü’ndeki 12.200 metrekarelik alanı, 1972 yılında kendisine tahsis etti. Şoray’ın da yapım aşamalarına tanıklık ettiği ilk ve ortaokul binaları 1973 yılında tamamlandı. Zaman içerisinde yıpranan ve ihtiyaca yanıt veremez hale gelen ilkokul binası, tamamen yıkılıp, İBB ve Sarıyer Belediyesi iş birliği ile baştan aşağı yenilendi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)