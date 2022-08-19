Sudaki Kirlilik Arttığı İçin, Çocuk Hastalıklarında Da Artış Var

Save the Children’ın kolaylaştırıcılığını yaptığı oturumlara Mısır, Birleşik Krallık, Endonezya, Nepal, Norveç, Lübnan, Kenya, Peru, Güney Afrika ve birçok ülkeden onbinlerce çocuk katıldı. Mayıs ile Ağustos arasında gerçekleşen oturumlarda çocuklar iklim krizi ve eşitsizlik hakkında soruları yanıtladı ve yetişkinlerin konuyla ilgili ne yapmaları gerektiğine dair görüşlerini iletti.

Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere Antakya, Diyarbakır ve Mardin’de gerçekleştirilen oturumlarda mülteci çocukların da dahil olduğu onlarca çocuk iklim krizininin, ekonomik eşitsizliğin hayatlarını nasıl etkilediğini ve yetişkinlerden beklentilerini dile getirdi. Save the Children Türkiye Ülke Ofisi, İstanbul ve Antakya Toplum Merkezleri’nin yanı sıra, Temmuz ayında da Hayata Destek Derneği işbirliğiyle Diyarbakır ve Mardin’de oturumlar düzenledi. Katılımcılar gerek çizimlerle gerek oyunlarla var olan durumu ve yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini paylaştı:

“Gittiğim her yere çiçekler ekiyorum. Bu da benim sesimi duyurma şeklim.” - Sude*, 13, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteci

“Sudaki kirlilik arttığı için, çocuk hastalıklarında da artış var.” - Sama*, 14, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteci

“İnsanlar çok yemek israf ediyor, videolarını TikTok’ta izliyoruz.” - Ömer*, 13, Türkiye

Save the Children’a göre eşitsizlik ve ayrımcılıktan en çok etkilenen düşük gelirli ailelerin ve mülteci çocukları, iklim krizi karşısında da en riskli grubu oluşturuyor. Kaliteli ve yeterli sağlık hizmetlerine sahip olmamaları, hali hazırda yetersiz beslenmeleri ve olası bir felakette evlerine yansıyacak zararı karşılayacak maddi güçlerinin olmaması riski arttıran etkenler arasında yer alıyor.

“Sel, kıtlık, artan fiyatlar ve bulaşıcı hastalıklar yaygın sorunlar haline geliyor ve bunlar iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.” - Malavi’den 15 yaşındaki Veronika

"Ailelerimiz ve yetişkinler bu hayatı yaşadı; ancak bu dünyada yaşamaya devam edecek olan bizleriz.” - Türkiye’den 17 yaşındaki Fariha

“Yetişkinler hiç bir şey yapmıyor değiller, ancak yaptıkları yeterli değil.” - Peru’daki bir katılımcı

Dünyanın dört bir yanındaki gençlerin iklim değişikliği ve eşitsizlik kampanyalarına öncülük ettiğinin altını çizen Save the Children Kampanya Direktörü Angelique Orr, işimizin onları desteklemek, dinlemek, onlara alan tanımak, mesajlarını duyurmak ve harekete geçmek olduğunu ifade etti. Orr sözlerine şöyle devam etti:

“Bu görüşmelerde ortaya çıkan genç sesler için heyecanlıyız ve mümkün olan her yerde onları duyurmaya kararlıyız. Save the Children gibi kuruluşlar, ekonomik eşitsizlik ve iklim değişikliğinin sebep olduğu krizleri ele almak için çocuklarla birlikte kampanya yürütmeli.”

Çevrimiçi anketlerle birlikte 30 ülkeden binlerce çocuğun görüş verdiği müzakare, şu zamana kadar hem ülke hem de katılımcı çocuk sayısı açısından konuyla ilgili gerçekleştirilenlerin en büyüğü. Sonuçların yer aldığı Ekim ayında çıkması planlanan küresel rapor, ayrıca Kasım ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) 27 ve G20 toplantılarında karar vericilerle paylaşılacak.

Save the Children, önümüzdeki üç yıl içinde en az 50.000 çocuğa, çocuklara ve gezegene değer veren bir dünya için gerçekleştirilecek kampanyalara öncülük etmelerine destek vermeyi hedefliyor.

*Güvenlik sebebiyle çocukların isimleri değiştirilmiştir.

Fotoğraf: Hayata Destek Derneği’yle Diyarbakır’da gerçekleştirilen çocuk oturumundan bir çizim

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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İLETİŞİM:

AYLİN ALPAGUT

Savunuculuk ve İletişim Koordinatörü

aylin.alpagut@savethechildren. org