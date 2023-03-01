Şubat Ayı Kısaydı Ama Tarihinin En Uzun Acısını Yazdı

​​​​​​​Medya takip kurumu Ajans Press, Şubat ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-28 Şubat tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya milyonlarca haber yansıdı. 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi ve sonrasında yaşananlar aya damgasını vurdu. Deprem ile alakalı Şubat ayı içerisinde 2 milyonun üzerinde haber medyaya yansırken, Şubat ayında en çok konuşulan içerikler şu şekilde oldu: