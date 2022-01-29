Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır ?

Ev veya iş yerlerinizde su tesisatlarının da kaçaklar oluşabilir. Uzun yıllardır kullanılan borularınızın kullanım ömrünün dolmuş olması onların yıpranmasına ve kaçaklar meydana getirmesine neden olacaktır. Yine yeni sayılan binalarda kullanılan malzemelerin kalitesi Su kaçağına neden olmaktadır. Her tür durumda yapılması gereken tek adım

su kaçağı