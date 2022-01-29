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Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır ?

Ev veya iş yerlerinizde elimizde olmayan nedenlerden dolayı tesisat problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle su kaçağı sorunları En hızlı şekilde çözüme kavuşturulmadığında beraberinde birçok sorunu da getirecektir. Yaşadığınız yapıların duvar veya tavanlarında Su sızıntıları dikkatinizi çekiyorsa Burada mutlaka bir su kaçağı var demektir. Bunun için kaçağın nerede olduğunun tespitinin yapılması ve hasarlı olan bölgenin en hızlı şekilde onarılması gerekir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2022 Cumartesi 14:49
Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır ?
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Ev veya iş yerlerinizde su tesisatlarının da kaçaklar oluşabilir. Uzun yıllardır kullanılan borularınızın kullanım ömrünün dolmuş olması onların yıpranmasına ve kaçaklar meydana getirmesine neden olacaktır. Yine yeni sayılan binalarda kullanılan malzemelerin kalitesi Su kaçağına neden olmaktadır. Her tür durumda yapılması gereken tek adım su kaçağı tespitinin yapılması ve bunun onarılmasıdır.

İstanbul’un tüm ilçelerinde kırmadan su kaçağı tespiti yapan Boğaziçi tesisat ile iletişime geçebilirsiniz. Yüksek Teknoloji cihazlarla su kaçağının nerede olduğunu en hızlı şekilde buldurabilir ve buranın onarımını sağlayabilirsiniz.

Kameralı Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır

Gelişen teknoloji ile birlikte tesisat işlerinde de bazı özel cihazlar kullanılmaktadır. Kameralı olan kaçak tespit cihazları sayesinde su borularında kaçağın nerede olduğu en hızlı şekilde belirlenmektedir. Ucunda kamera bulunan bu cihazlar kaçağın olduğu bölgede bulunan borulara gönderilmekte ve kaçak olan yerin en hızlı şekilde tespitinin yapılması sağlanmaktadır. Bölge tespiti yapıldıktan sonra sadece o bölge açılarak hasarlı olan boruların tamiri yapılmaktadır.

Boğaziçi Tesisat firması ile iletişime geçebilir ve kameralı su kaçağı hizmetini talep edebilirsiniz. En uygun kameralı su kaçak tespit fiyatları sizlere sunulacaktır. Yaşamış olduğunuz tesisat sorunlarının en güvenli ve en hızlı çözümleri bu gelişmiş sistemlerdir. Firmaya ait olan resmi web sayfası üzerinden iletişim kurabilir ve hemen randevu alabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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