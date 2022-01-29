Ev veya iş yerlerinizde su tesisatlarının da kaçaklar oluşabilir. Uzun yıllardır kullanılan borularınızın kullanım ömrünün dolmuş olması onların yıpranmasına ve kaçaklar meydana getirmesine neden olacaktır. Yine yeni sayılan binalarda kullanılan malzemelerin kalitesi Su kaçağına neden olmaktadır. Her tür durumda yapılması gereken tek adım su kaçağı tespitinin yapılması ve bunun onarılmasıdır.
İstanbul’un tüm ilçelerinde kırmadan su kaçağı tespiti yapan Boğaziçi tesisat ile iletişime geçebilirsiniz. Yüksek Teknoloji cihazlarla su kaçağının nerede olduğunu en hızlı şekilde buldurabilir ve buranın onarımını sağlayabilirsiniz.
Kameralı Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır
Gelişen teknoloji ile birlikte tesisat işlerinde de bazı özel cihazlar kullanılmaktadır. Kameralı olan kaçak tespit cihazları sayesinde su borularında kaçağın nerede olduğu en hızlı şekilde belirlenmektedir. Ucunda kamera bulunan bu cihazlar kaçağın olduğu bölgede bulunan borulara gönderilmekte ve kaçak olan yerin en hızlı şekilde tespitinin yapılması sağlanmaktadır. Bölge tespiti yapıldıktan sonra sadece o bölge açılarak hasarlı olan boruların tamiri yapılmaktadır.
Boğaziçi Tesisat firması ile iletişime geçebilir ve kameralı su kaçağı hizmetini talep edebilirsiniz. En uygun kameralı su kaçak tespit fiyatları sizlere sunulacaktır. Yaşamış olduğunuz tesisat sorunlarının en güvenli ve en hızlı çözümleri bu gelişmiş sistemlerdir. Firmaya ait olan resmi web sayfası üzerinden iletişim kurabilir ve hemen randevu alabilirsiniz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)