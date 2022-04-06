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Su Fi̇yatında Zorunlu Düzenleme

İBB Meclisi, İSKİ’nin su satış maliyetlerinde yaşanan çok ciddi artışlar nedeniyle zorunlu fiyat düzenlemesi yaptı. İstanbulluların yüzde 86’sının kullandığı birinci kademe su fiyatında, insani su kullanım hakkı düşüldüğünde yüzde 29 oranında artış yapıldı. Suyun 5.56 lira olan metreküp fiyatı 7.22 liraya yükseldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2022 Çarşamba 08:45
Su Fi̇yatında Zorunlu Düzenleme
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SARAÇHANE/İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nu Saraçhane Başkanlık Binasındaki Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması ile Kırsal Mahalle Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması tarifelerinin görüşüldü.

Parti gruplarının müzakereleri sonucunda ortak bir karara ulaşıldı. 

Oy birliğiyle alınan karara göre; 0-15metreküp arası birinci kademe su fiyatı 8.33 lira oldu. Ancak, 15 metreküpe kadar her 2.5 metreküpte 0.5 metreküp ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da karar verildi. Bu bedel düşüldüğünde, yeni su birim fiyatı yüzde 29 artışla 7.22 lira olarak faturalara yansıyacak.

Öte yandan, 8.35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12.51 lira, 14.95 lira olan işyeri su fiyatı 22.40 lira, 8.35 lira olan şantiye su fiyatı 12.51 lira, 1.39 olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2.08 lira, 3.73 lira olan kırsal mahalle işyeri 2.08 lira olarak belirlendi. Kırsal mahalle tarifelerinde de 2.5 metreküpe kadar 0.5 metreküplük indirimin uygulanmasına da karar verildi.

İNSANİ SU KULLANIM HAKKI NEDİR?

2.5 metreküp suyun 0.5 metreküpünün insan hakkı olarak ücretsiz kullanılmasını içeren İnsani Su Hakkı, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2010 yılında kabul edildi. İBB Meclisi’nin aldığı kararla Mayıs 2019’dan itibaren uygulanmaya başlandı. Sayıştay, İSKİ’nin ücretsiz “İnsani Su Hakkı” uygulamasını mevzuata aykırı buldu ve uygulama 4 Aralık 2021’de kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı 16 Aralık 2021’de konuyla ilgili bir kararname yayınladı ve belediyelerin yetkili karar organlarından karar almak şartıyla insani su kullanım hakkını uygulayabileceğini onayladı. İstanbul, Türkiye’de insani su kullanım hakkını uygulayan ilk ve tek belediye olarak yoluna devam edecek. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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