Stok Sayım Nedir? Sayım Nasıl Yapılır?

Mağaza sayımı çoğu işletme tarafından “sayısı azalan ürünlerin yerine eklenmesi” amacıyla kullanılıyor olsa da bunu profesyonel bir şekilde kullanan işletmeler de mevcut. En basitinden satış sayısına bakarak yeni planlamalar ve yatırımlar yapan işletmelerin dahi bu planlamalarından kâr elde ettiğini söyleyebiliriz.

Stok sayım sonuçlarını – raporlarını aynı zamanda strateji testi olarak kullanan firmalar da mevcut. Bu firmalar belirli bir süre içerisinde gerçekleşen satışlarını ve bu satışlardan elde ettikleri kârları tespit ederek stratejilerinin ne kadar etkili olduğunu tespit edebiliyor. Bu sayede yeni planlamalar yapılabiliyor ya da etkili olan stratejilere daha fazla yatırım yapılarak kâr oranı arttırılabiliyor.

Stok sayımı son zamanlarda daha çok profesyonel hizmet veren stok sayım firmaları tarafından yapılıyor. Bu firmalar yalnızca adede takılı kalmıyor, aynı zamanda ürünleri kullanım tarihi, nitelikleri vb. faktörlere bağlı olarak sıralıyor. STK Group bu hizmeti son zamanlarda en iyi şekilde yapan işletmelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Stok Sayım Süreci Nasıl İşler?

Stok sayımı yapan STK Group uzman kadrosu ile birlikte ürünleri sayı olarak tespit ediyor. Daha sonra tespit edilen bu ürünleri niteliklerine göre sınıflandırıyor ve yeni bir sayım gerçekleştiriyor. Eğer ürünler bozulabilecek ürünler ise aynı zamanda üretim ve kullanım tarihleri de göz önünde bulunduruluyor.

Yapılan incelemelerden sonra elde edilen sonuçlar STK Group tarafından işletme yöneticilerine iletiliyor. Bu raporlar doğrultusunda işletmeler yeni stratejiler belirliyor ve stratejilerini yeniden değerlendiriyor.

Stok Sayımını Kimler Yapar?

Bazı küçük işletmeler stok sayışımını kendisi yaparken orta ölçekteki işletmeler stok sayım personelleri çalıştırarak bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak büyük sipariş hacmine sahip olan işletmeler genellikle STK Group ile çalışarak daha profesyonel sonuçlar elde ediyor.

Büyük firmalarda devamlılık önemli olduğu için firmalar mağaza sayımı sonucu elde ettikleri veriler ile kendilerine yeni yollar çiziyor.