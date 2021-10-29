MARDİNDER BİR İLKE ÖNCÜLÜK ETTİ... İLK KEZ 81 İL STK 'SI CUMHURİYET ŞÖLENİNDE BİR ARAYA GELDİ...

STK'Lar MARDİNDER Öncülüğünde Cumhuriyetin 98.Yılını Coşku İle Kutladı

Derneğin başkanı Kaya İstanbul Times Tv’den Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi…

“Mardin dillerin ve dinlerin ortak şehridir. Biz arkadaşlarımız ile bu sene Cumhuriyetimizin 98. yılında bir kutlama programı yapmak istiyorduk. Yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Remzi Tanış ve Murat Çuhadar arkadaşlarımız bu çalışmaya ülkemizin 81 ili ile alakalı kurulan Sivil toplum kuruluşları ile beraber daha geniş katılımlı bir kutlama programı yapalım dediler.

Yaptığımız istişareler sonucu bizimle hareket etmek isteyen bütün İl sivil toplum kuruluşlarına yüreğimizi ve imkanlarımızı açarak bu önemli programa hep beraber ev sahipliği yaptık.

Bir kez de gazeteniz aracılığı ile gerek derneğimiz yöneticilerine gerekse de bize destek veren STK başkanlarımıza teşekkür ederken Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarının kurup bize hediye ettikleri Türkiye Cumhuriyetimizin 98.Yılı kurtlu olsun dedi.

Bir önceki dönem MARDİNFED başkanı İbrahim Biter,başta olmak üzere çok sayıda STK Başkanının görüş beyan ettiği program bir çok ilki bünyesinde barındırdı.

TÜRKİYE MOZAİĞİ BİR ARAYA GELDİ…

81 il’in Vakıf, Konfederasyon, Federasyon ve Derneklerinden oluşan kalabalık ve coşkulu ekip resmen bir Cumhuriyet rengi yelpazesini ortaya koydu.

Türk, Arap, Laz, Çerkez, Türkmen, Alevi, Ermeni, Azeri ve daha Cumhuriyet çatımız altında yaşayan tüm renkler sahnede el ele durarak dosta güven, düşmana korkuyu bir kez daha saldı. Halayların coşturduğu, Horon’ların şaha kalktığı, efelerin zeybek gösterisiyle salonu ayaklandırdığı gecede 7 bölgenin 7 folklorik özelliği sahnede seyircileri coşturdu.

Sanatçı akını yaşanan gecede, Murat Kurşun, Faruk Tınaz, Mahmut Mardinli ve çok sayıda sanatçı Cumhuriyet için şarkılarını seslendirdiler.

Şanlıurfa İş Adamları Derneğinin tüm konuklara çiğköfte ikramının yanı sıra, Mardin’in içli köfte ve semmusek yemeği, Esenyurt Karadenizliler federasyonunun Giresun dondurması,Muş’un lahana sarması, Balkan kadınları Derneğinin hamaratlık şovlarıyla hazırladıkları zengin menüleri, Malatyanın kaysısı ve 40 yıl hatır bırakacak Artukbey kahvenin ikramıyla katılımcılar doyasıya eylenmenin yanı sıra , doyasıya Cumhuriyet lezzetlerini bir arada tattılar.

Genel Koordinatörlüğünü Gazeteci ve İş Adamı Remzi Tanış’ın, Moderatörlüğünü ise Türkiye’nin Yaşam Koçu Murat Çuhadar’ın yaptığı gecede konuşmasını yapan Mardinliler Derneği Genel Başkanı Nedim Kaya, Cumhuriyet değerlerinin korunması ve istikbale atacağımız adımlarda daha müreffeh ve daha büyük bir Cumhuriyet olabilmemizin en etkili yolunun birlik, beraberlik, çalışkanlık ve üretmekten geçtiğini söyledi.

Nedim Kaya konuşmasını şu şekilde tamamaldı; Barış ve huzur ortamının tesis edilmesiyle ilgili herkesin çaba göstermesi gerektiğini, toplumsal dayanışmanın öneminin bu gecede bir kez daha anlaşıldığını ve bunun büyüyerek devam etmesi gerektiğini ifade edip, Söz Cumhuriyetin sloganıyla konuşmasını tamamladı.

Bütün katılımcılar Doğudan Batıya bir çok sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinlik 5 saat devam etti.

Karadenizin Horun’u,Eğe’nin Zeybeği, Doğu’nun halayı ,Rumeli’nin folkoru kısaca7 bölge ve Türk Cumhuriyetlerinden bir çok dernek temsilcisinin katıldığı programın video görüntüsünde STK başkanlarının konuşmalarını dinleyebilirsiniz (VİDEO YAYINA HAZIRLANIYOR )

iSTANBUL BAHÇELİEVLER MARDİNLİLER DERNEK BAŞKANI NEDİM KAYA

Kaynak:İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)