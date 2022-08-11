Starbucks, Manavgat Shell ‘Arabaya Servis’ Mağazasını Açtı!

Dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden hazırladığı içecekleriyle misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatan Starbucks, Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘Arabaya Servis’ deneyimine yeni bir dijital boyut kazandırdı. Starbucks, ilk ‘Arabaya Servis’ mağazasını 2014 ylında Şekerpınar’da açmıştı. Starbucks’ın Türkiye’deki 588’inci ve ikinci ‘Arabaya Servis’ mağazası olan Manavgat Shell Arabaya Servis mağazası hizmette yepyeni bir sayfa açtı. Manavgat Shell Arabaya Servis mağazasında misafirler araçlarından inmeden mağaza önündeki dijital ekran yardımıyla görüntülü bir şekilde sipariş veriyor. Siparişler, yine misafirler arabadan inmeden hızla teslim ediliyor.

Türkiye’deki yeni mağaza konsepti oyunun kurallarını değiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu hareketiyle sektöre öncülük yapan Starbucks Türkiye’de hizmette bir dönüm noktası olarak nitelendirilen Arabaya Servis mağazalarının sayısını artırmayı ve misafirlerine dijital kanallar üzerinden eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.