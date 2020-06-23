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SP’İl Başkanı Sevim’den İstanbul İçin 8 Maddelik Öneri Paketi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, “Yıllardır hatta on yıllardır gördüğümüz bir filmi, yeniden ve yeniden seyretmeye devam ediyoruz” dedi ve 8 maddelik öneri paketi sıraladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2020 Salı 19:38
SP’İl Başkanı Sevim’den İstanbul İçin 8 Maddelik Öneri Paketi
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İstanbul’da yağmur sonrası yaşanan görüntülerin ardından Saadet Partisi İstanbul Başkanı Dr. Abdullah Sevim açıklamalarda bulundu. Su taşkınlarının hemen her şehirde sorun teşkil ettiğini belirten Sevim, 8 maddelik çözüm önerisi sundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Sevim şunları söyledi:

“İstanbul'un ve Türkiye'nin artık kronikleşen yağmursuyu sorunu ile yine karşı karşıyayız.

Yine evleri ve işyerlerini su bastı, şu kadar maddi hasar oldu, şurası göle döndü haberlerini okuyor/izliyoruz.

Yıllardır hatta on yıllardır gördüğümüz bir filmi, yeniden ve yeniden seyretmeye devam ediyoruz.

Şu ildeki selde bu kanallar, bu ildeki selde diğer kanalların haber yaptığı, altyapı sorunlarının oya devşirilmeye çalışıldığı sahneleri tekrar tekrar yaşıyoruz.

Oysa bu sorun Türkiye'nin birçok noktasında var. Hangi partili olduğu pek de farketmeden her belediyede var!

Çözüm için esaslı bir çaba sarfeden ise maalesef yok!

Bu konu bir parti meselesi değil. Bu konu insanını ve şehrini sevme meselesi!

Bir belediyecilik anlayışı meselesi.

Kaynakları doğru kullanma meselesi.

Sel olması kadar yeraltı sularının yani artık akmayan, aksa da şebeke suyuna muhtaç olan tarihi çeşmelerimizin meselesi.

Bu meselesinin çözümü için yatırımlar kadar bir zihniyet değişimine de ihtiyaç var!

Şehirleri imha etmekle imar etmek arasındaki farkı bilmeye ihtiyaç var!

Beton ve asfalt esaretine son verebilme kararlılığına ihtiyaç var!

Ortak akıla, yerel yönetimlerle merkezi idarenin insanlarımız için mutabakatına ihtiyaç var!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak, mevcut tabloyu kabul edemiyorum.

Yıllar önce halledilmesi gereken problemlerin, bugün hala olumsuzluklara sebep olabilmesine üzülüyorum.

Bu sorunların çözümü için de şu önerilerde bulunmak istiyorum;

1) Altyapıda parçalı yapıya son verilmeli. İstanbul'un altyapısı tek merkezden inşa edilmeli ve işletilmeli.

2) Zaten ayrı olması gereken yağmursuyu hatları ve kanalizasyon hatlarının birlikte kullanıldığı yerler hızlıca tespit edilip ayrıştırılmalı.

3) Yeni yağış rejimleri ve mevcut taşkınlar baz alınarak yeni planlamalar yapılmalı.

4) 11 yıl önce 30 insanımızı kaybettiğimiz Ayamama Deresi başta olmak üzere, şehrin içinde kalmış tüm dereler ıslah edilmeli.

5) Dere koruma bantları genişletilmeli ve bu bantlardaki yapılar istimlak edilmeli.

6) Şehir yüzeyinin yağmursuyu geçirgenliği toprak alanlar, uygun asfaltlar vasıtasıyla arttırılmalı. Bu sayede yeraltı sularının da beslenebilmesi sağlanmalı.

7) Şehrimizde yağmursuyunun evlerde kullanılmasını sağlayan sistemler teşvik edilmeli.

8) İstanbul’da yağmur suyu hasadı yapan sistemler teşvik edilerek yaygınlaştırılmalı.

Herkes biliyor ki altyapı olmadan üstyapı olamaz. İstanbul'un ve diğer şehirlerimizin sorunları, herhangi bir bahaneye sarılmadan derhal bitirilmeli.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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