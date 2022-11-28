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SP.Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya: Ak Parti Algı İle İş Yapıyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gazeteci yazar Mustafa Kaya partisinin her mahalle bir İstanbul Programları kapsamında Zeytinburnu ilçe teşkilatlarının Seyitnizam Mahalle toplantısına katılarak halk ile hasbihal etti ve sorulan bütün sorulara samimi ve içten cevaplar vererek katılımcılardan tam not aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Kasım 2022 Pazartesi 19:53
SP.Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya: Ak Parti Algı İle İş Yapıyor
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İLK SELAMLAMA KONUŞMASINI İŞ İNSANI İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK YAPTI…

Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Levent Çotuk, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Mevlana cadesinde yer alan Uğur Kıraathanesinde yapılan “Her Mahalle Bir İstanbul” buluşmasında yaptığı konuşma ile mekanı hınca hıç dolduran katılımcılara teşekkür ederek “Milli Görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi’nin organize ettiği toplantıya yoğun bir katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim dedi.

Çotuk konuşmasın devamında kısa bir süre önce Merkezefendi mahallemizde yaptığımız toplantımıza diğer bir genel başkan yardımcımız sayın Av. Bülent Kaya konuşmacı olarak katılmıştı.

Biz parti olarak halkımızın selameti için doğru bildiklerimizi korkusuz bir şekilde her mekan ve yerde haykırmaya devam ediyoruz. Aslında burada konuşacağımız çok konu var ancak genel başkan yardımcımızın olduğu yerde biz sözü asıl sahibine vermeyi daha doğru bulduğumuz için ben sözlerimi burada noktalayarak mikrofonu genel başkan yardımcımız sayın Mustafa Kaya’ya veriyorum” dedi.

SP.GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GAZETECİ YAZAR MUSTAFA KAYA TÜRKİYE’NİN ANA SORUNLARINI KISA SÜREDE ÖZETLEYEREK SORULAN SORULARA DETAYLI CEVAPLAR VERDİ …

Mustafa Kaya Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Levent Çotuk’un konuşmasından sonra 20 dakika içinde ülke gündemi ve 6’lı Masa hakkında minik bir sunum yaptıktan sonra sorulan sorulara detaylı cevaplar verdi (Detaylar Videoda)

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şu soruyu sordu :”Ak Parti uzun süredir HDP ile görüşen siyasi partileri terör örgütü ile beraber olmak ile suçluyordu. Ancak bir sene önce HDP’yi kapatmak için Anayasa mahkemesine başvurmuşlardı. Bir iki hafta öncede bu kez de Anayasayı değiştirmek için Adalet Bakanı öncülüğündeki bir heyet ile HDP’yi ziyaret etti. Burada ciddi bir hata ve çelişki var. Yasalarımıza göre kurulan bütün partiler birbirlerini ziyaret edebilir.Burada bir sakınca yok. Ancak Cumhur İttifakı partilerinin sürekli anayasamıza göre kurulan bir parti olan HDP ’yi şeytanlaştırmalarına neden Millet İttifakı olarak daha gür bir ses ile cevap verip bunu bahene edip sürekli üzerinizde bir baskı aracı olarak kulanmalarına izin veriyorsunuz diyerek soru sordu...

Kaya dediğiniz gibi HDP TBMM’nde grubu olan bir siyasi parti.Cumhur ittifakı partilerinin halkın kronikleşen sorunlarına çözüm üretmek yerine seçmeni ayrıştırarak kendi seçmenini bir arada tutmak adına algı yapması kabul edilebilir değil .

Biz Saadet partisi olarak sürekli adil ve doğru olanı yapıyor ve konuşuyoruz. Ancak İktidar partisi medya ve hükümet gücünü kullanarak bizim doğrularımızı yalan ve yanlışları ile bastırıyor. Bir her zaman haklıdan ve doğrudan yana olmaya devam edeceğiz dedi.

Genel Başkan yardımcısı Mustafa Kaya soru soran herkesin sorusuna cevap vererek izleyicilerden tam not aldı.

Video birazdan yüklenecek izlemeniz dileği ile …

Son Güncelleme: 28.11.2022 20:03
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