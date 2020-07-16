SP ‘Li Sevim’den İstanbul Sözleşmesi Açıklaması

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması geldi. Sözleşmenin aile yapısına zarar verdiğini ve son günlerde iptal edileceğinin konuşulduğunu belirten Sevim, iktidara uyarılarda bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Sevim şu ifadeleri kullandı:



“Aile yapımızın altını oyan, toplumumuzu adeta dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi uzunca bir zamandır eleştiriliyor.

Son günlerde de Türkiye’nin bu sözleşmeden çekileceği yönünde sıkça haberler okuyoruz.

Anlaşılan o ki, kamuoyu bu çekilmeye hazırlanıyor.

İktidarın böyle bir adım atmasını eleştirecek değiliz.

Aksine destekleriz. İktidarın bir yanlışından vazgeçiyor olmasını erdem biliriz.

Ancak kendilerine uyarı yapmak da vazifemiz.

Sadece İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yetmez. Başta 6284 sayılı yasa olmak üzere, bu sözleşme dayanak alınarak hazırlanan tüm kanunlar da iptal edilmeli.

Sadece İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yetmez. Sözleşmenin verdiği zararların tespit ve tedavisi de gerçekleştirilmeli.

Böyle yapılırsa, sözleşmeden çekilmek bir anlam kazanır.

Böyle yapılırsa, atılan adım gerçekten işlev kazanır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)