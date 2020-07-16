banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu Sene Kurban Pazarlıkları “Tokalaşma Çubuğu” İle Yapılacak
Son Dakika
Bu Sene Kurban Pazarlıkları “Tokalaşma...
Başkan İmamoğlu: “İBB’nin 2009’da ‘Kesinlikle yapılmamalı’ dediği her şey Kanal İstanbul projesinde var”
Son Dakika
Başkan İmamoğlu: “İBB’nin 2009’da ‘Kesinlikle...
Kağıthane’de 15 Temmuz Gecesi Kahramanca Verilen Mücadele Anıldı
Son Dakika
Kağıthane’de 15 Temmuz Gecesi Kahramanca...
Zeytinburnu 15 Temmuz Şehitlerini Kur'an ve Dua Okuyarak Andı
Zeytinburnu 15 Temmuz Şehitlerini Kur'an...

SP ‘Li Sevim’den İstanbul Sözleşmesi Açıklaması

​​​​​​​Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: “Sadece İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yetmez. Başta 6284 sayılı yasa olmak üzere, bu sözleşme dayanak alınarak hazırlanan tüm kanunlar da iptal edilmeli”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2020 Perşembe 11:50
SP ‘Li Sevim’den İstanbul Sözleşmesi Açıklaması
banner171

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması geldi. Sözleşmenin aile yapısına zarar verdiğini ve son günlerde iptal edileceğinin konuşulduğunu belirten Sevim, iktidara uyarılarda bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Sevim şu ifadeleri kullandı:

“Aile yapımızın altını oyan, toplumumuzu adeta dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi uzunca bir zamandır eleştiriliyor.

Son günlerde de Türkiye’nin bu sözleşmeden çekileceği yönünde sıkça haberler okuyoruz.

Anlaşılan o ki, kamuoyu bu çekilmeye hazırlanıyor.

İktidarın böyle bir adım atmasını eleştirecek değiliz.

Aksine destekleriz. İktidarın bir yanlışından vazgeçiyor olmasını erdem biliriz.

Ancak kendilerine uyarı yapmak da vazifemiz.

Sadece İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yetmez. Başta 6284 sayılı yasa olmak üzere, bu sözleşme dayanak alınarak hazırlanan tüm kanunlar da iptal edilmeli.

Sadece İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yetmez. Sözleşmenin verdiği zararların tespit ve tedavisi de gerçekleştirilmeli.

Böyle yapılırsa, sözleşmeden çekilmek bir anlam kazanır.

Böyle yapılırsa, atılan adım gerçekten işlev kazanır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan İmamoğlu: “İBB’nin 2009’da ‘Kesinlikle yapılmamalı’ dediği her şey Kanal İstanbul projesinde var”
Başkan İmamoğlu: “İBB’nin 2009’da ‘Kesinlikle yapılmamalı’ dediği her şey Kanal İstanbul projesinde var”
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24
İstanbul Araç Kiralama İçin En İyi Seçenek: Kiralama 7/24

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169