Sosyal Mesafe Ve Maske Takma Kuralına Kısmen Uyuluyor

İBB iştiraklerinden BİMTAŞ’ın, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Kırılganlık Haritası Projesi’nin ilk sonuçları belli oldu. Proje kapsamında, İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul İstatistik Ofisi tarafından “Muhtarların Gözünden İstanbul’da COVID-19 Tedbirleri: Algı ve Tutum Araştırması“ adlı saha çalışması yürütüldü. İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak tamamlanan araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul’da pandemi dönemindeki vatandaş davranışları ve yerel hizmetlere erişim düzeyleri muhtarların gözünden değerlendirildi.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin, 39 ilçede 450 muhtar ile yaptığı ankette ilgi çekici sonuçlara ulaşıldı. Muhtarların, mahalle sakinlerinin davranışlarına ilişkin sorulara verdikleri cevaplar, rakamlara şöyle yansıdı:

Muhtarların yüzde 60,2’si, mahalle sakinlerinin; yüzde 66,7’si, 65 yaş üstü vatandaşların; yüzde 50,5’i, 20 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağına uyduğunu ifade etti.

Muhtarların;

Yüzde 51,2’si, mahalle sakinlerinin kendi önlemlerini alma konusunda temkinli davrandığını,

Yüzde 44’ü, sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu,

Yüzde 49,4’ü, vatandaşların sokakta maske taktığını,

Yüzde 54’ü, marketlerdeki COVID-19 kurallarına uyulduğunu,

Yüzde 49,8’i sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabildiğini,

Yüzde 37,5’i, toplu gerçekleştirilen aktivitelerde sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığını,

Yüzde 63,4’ü, sağlık hizmetlerinden yararlanıldığını,

Yüzde 94,9’u, mahalle sakinlerinin COVID-19 sürecinde sosyal yardımlara başvuru yaptığını,

Yüzde 59,6’sı sokağa çıkma yasağı esnasında denetimlerin etkili şekilde uygulandığını,

Yüzde 43,4’ü mahallelerdeki ihlallere gerekli cezai işlem uygulandığını,

Yüzde 57,6’sı COVID-19 sürecinde yardım taleplerinde yüksek artış olduğunu,

Yüzde 62,8’i mahallelerdeki engellilere yeterince hizmet sunulduğunu,

Yüzde 55,2’si mahalle sakinlerinin hanehalkı ortalama gelirinin normal olduğunu belirtti.

Muhtarların Gözünden İstanbul’da COVID-19 Tedbirleri: Algı ve Tutum Araştırması bilgilerine https://istatistik.istanbul/ad resinden ulaşabilirsiniz.