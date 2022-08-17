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Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl: TikTok’un Ani Yükselişi Sosyal Medya Platformlarının Tahtını Salladı

Sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl, bu alanda sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimle sosyal medya devleri arasındaki rekabete yönelik açıklamalarda bulundu; “TikTok’un ani yükselişi sosyal medya platformlarının tahtını salladı. TikTok’un bu çıkışına yönelik ilk hamle ise Facebook’tan gelmişti diyebiliriz. Facebook, TikTok’un genel yapısından aldığı ilhamla kısa Reels videolarını kullanıma sundu. Bu hamlesiyle TikTok’a kaptırdığı popülerliği geri kazanmak isteyen Facebook’un bu hamlesini anlamak için aslında biraz platformun geçmişine bakmak gerek.” sözleriyle önemli bir noktayı işaret ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2022 Çarşamba 08:03
Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl: TikTok’un Ani Yükselişi Sosyal Medya Platformlarının Tahtını Salladı
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Yaşanan gelişmelerden yola çıkarak sosyal medya platformları arasındaki rekabete değinmeye devam eden medya danışmanı Alaattin Çağıl; “Facebook bilindiği gibi ilk yüz milyon aboneyi geçen sosyal medya platformu. Facebook’u bu anlamda başarıya götüren etkileyici yönü ise son derece gelişmiş bir ağa sahip olmasıydı. Yani tanıdığınız herkes Facebook abonesiydi. Bu etkileyici doğal olarak sizi de Facebook’a abone olmaya itiyordu. Facebook bu noktada gerek çığır açan bir girişim olması gerekse de hitap ettiği ağ nedeniyle birden rakipsiz bir konuma yerleşti. Ta ki benzer bir başarıyı Twitter’da gösterene kadar.”

Platform arasındaki rekabetin boyutlarını irdelemeye devam eden yazar Alaattin Çağıl; “Facebook’un ardından ikinci yüz milyon aboneyi geçen platform olan Twitter, bu anlamdaki başarısını bu oranda “retweet” butonu borçluydu. Böylelikle bilginin ve paylaşımların yayılma hızı artmıştı. O dönem için bu son derece etkileyici bir özellikti. Bu özellik aynı zamanda Facebook’un “paylaş(share)” butonuna da ilham verdi. Yani Faceebok, Twitter’ın gerisinde kalmamak için benzer bir özelliği bünyesine kazandırdı. Platform, benzer bir refleksle de TikTok’un mantığını devam ettirir şekilde Reels videolarına yer verdi.” ifadeleriyle önemli çıkarımlarda bulunuyor. Alaattin Çağıl; “Ancak burada şuna dikkat etmek gerek. Facebook yapış itibariyle sosyal bir platform. Yani temel olarak gücünü bu ağdan alıyor. Tiktok’ta ise durum daha farklı. Bu nedenle Facebook’un Reels videoları, TikTok’un yarattığı etkiyi yaratabilir mi? Orası büyük bir soru işareti.” sözleriyle önemli açıklamalarını bitiriyor.

Son Güncelleme: 17.08.2022 09:04
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