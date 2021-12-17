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Sosyal Medya Kullaniminda Dünya Ortalamasinin Üzeri̇nde Yer Aldık

GÜNLÜK 2 SAAT 57 DAKİKA 2021 verilerine göre günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 57 dakika olurken, 2 saat 25 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde kaldığımız görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2021 Cuma 10:18
Sosyal Medya Kullaniminda Dünya Ortalamasinin Üzeri̇nde Yer Aldık
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Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3’e giren diğer ülkeler ise 3 saat 45 dakika ile Kolombiya, 3 saat 42 dakika ile de Brezilya ve Kenya olarak görüldü.Bu yıl 14’üncü sırada yer alan Türkiye’nin 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde sadece 51 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonlar’ın yer aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM BELİRLİYOR

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 182 bin 618 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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