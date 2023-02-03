Sosyal Medya İçerik Üreticisi Aydın Keleş'e 2 Ünlü Firma Sponsor Oldu

Aydın Keleş’in ünlü sponsorlarından birisi Arnavutköy bölgesinde fizyoterapi hizmetleri veren Fizyo Arnavutköy markası. Bölgenin en başarılı kurumlarından birisi olan Fizyo Arnavutköy 2023 yılında içerik üreticisi Aydın Keleş ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Sponsorlardan biri diğeri ise yine Arnavutköy bölgesinde rot, balans, lastik onarım ve değişim hizmetleri veren Rotçu Arif markası. Arif Öz’ün sahip olduğu bu marka 2023 yılında Aydın Keleş’in yanında olacak ve sponsorluk çalışmaları ile onun hızlı gelişimine ve büyümesine imkân sunacak.

İmzalanan bu 2 sponsorluk anlaşmasının ardından Aydın Keleş hakkında daha sık araştırmalar yapılıyor. Zaten sosyal medyada çok etkin bir kitlesi bulunan ve tanınan Aydın Keleş hakkında bizlerde kısa birkaç bilgi verelim.

Aydın Keleş sosyal medya içerik üreticisi ve modifiye araç üzerine içerik üretiyor. Bu konu ile alakalı farklı birçok video sosyal medyada viral olmayı başarıyor. Modifiye araçlarla ilgili her fuarda boy gösteren Aydın Keleş’in bu konuyla ilgilenmiş olduğu farklı birçok ödülü de bulunuyor. Aynı zamanda birçok sosyal sorumluluk sürecinde de yer alıyor.

Aydın Keleş Kimdir?

Aydın Keleş 10.10.1992 yılında Türkiye'nin Bartın ilinde doğmuştur. Internet fenomeni Aydın Keleş sosyal medyada; TikTok, Instagram ve YouTube kanalında araç modifiyesi üzerine içerik üreticiliği yapmaktadır. Internet ortamında ve sosyal medya hesaplarında Soundmusic74 olarak da bilinmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Aydın Keleş 2022 yılında müzik albümü çıkarmıştır. Çıkardığı Sounmusic74 albümü ile takipçilerinin büyük beğenisini kazanmıştır.