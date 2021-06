Sosyal Medya Bağımlılığı Bir Hastalıktır

Çocuk istismarı denince ilk akla gelen maalesef cinsel taciz oluveriyor çoğu birey için. Oysaki zihinsel dengeyi denetim altına alan, üretme yeteneğini sıfırlayan medya bağımlılığı da bir çocuk istismarıdır. Bu istismar ise çocukların en sevdikleri kişilerce uygulanıyor yani aile.

Evet yanlış duymadık bilakis ailelerinin eliyle.

*Nasıl mı?*

Evde çocuğuna zaman ayırmayan,gün boyunca çalışıp çabalayan , çocuklar kimseye muhtaç olmasın diye uğraşan baba!

Belkide doğrudur.Çocuklar kimseye muhtaç olmadı maddi açıdan . Peki ya manevi açıdan?

Oysa hepimiz çok iyi biliriz ki maddi boşluk doldurulabilir,zihin bu boşluğu kaldırabilir eğer yetinmek ve kanaat etmek gibi güzel davranışlar ile şekillendiyse çocukluk evresi.

*Manevi açlık ise öyle kolay doldurulacak bir boşluk değildir!!*

Akşam eve gittiğinde biraz zaman ayırmadığı çocuğu maddi olarak kimseye muhtaç etmeyen baba unutma! İlgisiz bıraktığın çocuk kime muhtaç biliyor musun? *Sanal bir gerçekliğe!!*

Gün boyunca yorulan anne birde dışarda bir işte çalışıyor ise iki yorgunluk...

Yani bu kadar yorgunluk ile birde çocuğa ilgi mi ? Yok daha neler. Kolaysa gel sen yap sesini duyar gibiyim.

Evet yine aynı cümleyi kuracağım. *İlleride evi ve arabası olsun diye çalışıp kendisi için birikim yaptığınız çocuk varya çoktan bırakın sizi kendisini dahi unuttu!*

Artık o bir bağımlı. O YouTuber olmak için yola çıktı yalnızlıktan kurtulmak ve bulamadığı ilgiyi bulmak için. Artık o,bir fenomen size ihtiyacı yok! Klavyenin gerisindeki duygusuz arkadaşlıklar ile çok daha mutlu.

Çünkü!

İlgi görüyor,seviliyor,.......

Eve geç gelmesi yetmezmiş gibi ilgi isterken git ders çalış,senden adam olmaz diyen bir anne yada baba yok...

Fantastik bir dünyası var kimse yargılamıyor ve tam aksine yüceltiliyor....

*İşte tamda bu sebeplerden dolayı o artık oraya bağımlı ve bunun bir hastalık olduğunun farkında bile değil!!*

Unutmayalım!

Çocuklara kötü muamele, çocuk istismarı ve ihmali ile çoğu zaman aynı anlama gelir.

*Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar:*

"Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir."

*ÇOCUKLARI YALNİZLİGA İTEN GERÇEKLİK?*

Psikolojik Şiddet:

(psikolojik istismar, duygusal şiddet, ya da duygusal istismar olarak da bilinir), failin mağduru duygusal olarak sindirmek ve aşağılamak, ona yaptırım uygulamak veya cezalandırmak için toplumdan soyutlamak üzere baskı uyguladığı bir saldırganlık biçimidir.

Unutmayalım!

Duygusal baskı bir psikolojig şiddet türüdür.

Günümüzde çoğu çocuk, aileleri tarafından ileride ki yaşamlarında kalıcı travmalara sebep olacak duygusal şiddete uğramaktadır. Sosyal medya fenomenliği denen bir canavar çoğu aileyi esir almış durumdadır. Çocukta oluşturacağı duygusal çöküntüye kulak asan yok maalesef. Çoğu birey bilerek yada bilmeyerek bu suça ortak olmaktadır. Çocukluğunu yaşaması gereken bireyler bir yetişkinin sergileyeceği davranışlara sürüklenmektedir ve çocukça davranışlar yerine üst düzey davranış kalıpları dayatılmaktadır.

*KISSADAN HİSSE!*

*FARE KAPANI:*

Evin minik faresi,

duvardaki çatlaktan bakarken çiftçi ve eşinin

mutfakta bir paketi açmakla meşgul olduklarını gördü.

Kendi kendine: “İçinde ne var acaba?” diye düşündü. Ama gördükleri onu dehşete düşürmüştü. Paketin içinden bir fare kapanı çıktı.

“Evde bir fare kapanı var,.. evde bir fare kapanı var !”

diye bağırarak anne ve babasının yanına koştu. Minik farenin bu telaşını gören anne ve baba fare, doğruca mutfağı görebildikleri çatlağın bulunduğu yere koştular. Evet minik farenin söyledikleri doğruydu. Evin sahipleri fare kapanı kuruyorlardı.

“Bu haberi bahçedeki hayvanlara da duyurmamız lazım” dedi baba fare. “Hem belki bize yardım edebilirler ne dersiniz?”

Anne baba ve minik fare doğruca bahçeye diğer hayvanların yanına koştular. “Evde bir fare kapanı var… evde bir fare kapanı var!..” Tavuk umursamaz ve bilgiç bir tavırla başını çevirdi ve gıdakladı: “Bu sizin sorununuz benim değil. Bana bir zararı olmaz.”

Tavuktan destek alamayan fare ailesi bu sefer telaşla koyunun yanına koştular.”Evde bir fare kapanı var!” diye haykırdılar bir kez daha. Koyun anlayışla karşıladı ama, “Çok üzgünüm ama sizin için dua etmekten başka bir şey gelmez elimden” dedi.

Fare ailesi bu kez ineğin bulunduğu ahıra koştu.

“Evde bir fare kapanı var!” İnek onları önce duymazdan geldi sonra döndü ve ” Sizin için üzgünüz ama beni hiç ilgilendirmiyor” dedi.

Yardım isteyebilecekleri başka kimse kalmamıştı. Umutsuz, başları önde, eve geri döndüler. Çiftçinin kurduğu fare kapanına birgün birer birer yakalanacaklarını biliyorlardı. Umutları yoktu. Yardım edecek kimse de. Evin içinde artık bir ölüm sessizliği vardı. Minik fare ve ailesi iki gündür açlık ve susuzluktan bitkin-hasta düşmüşlerdi. Birden bir gürültü duydular, gecenin sessizliğinde bölen ses fare kapanından geliyordu. Çiftçinin karısı, fare yakalandı diye düşünerek yatağından fırlamış ve mutfağa koşmuştu. Karanlıkta kapana, zehirli bir yılanın kuyruğundan kısıldığını fark edemedi tam ışığı yakmak üzereyken, kapana yakalanan yılan kadını ayağından soktu.

Çiftçi, karısını apar topar doktora götürdü. Doktor, zehiri temizledi, yarayı sardı ve eve gidebileceklerini ama hastanın iyi beslenmesi ve dinlenmesi gerektiğini söyledi. Kadıncağınız ateşi vardı ve ter içinde kıvranıp duruyordu. Böyle durumlarda taze tavuk suyunun gerekli olduğunu herkes bilirdi. Çiftçi de bıçağını alıp bahçeye koştu, tavuğu kesti. Karısı tavuk suyuna çorbayı içtikten sonra biraz kendine gelir gibi oldu.

Kadının hastalığını duyan akrabaları-kolu-komşu ziyarete geldiler. Evde pek bir şey yoktu. Onlara ikram etmek için çiftçi bahçedeki koyununu kesti.

Kadının durumu gittikçe kötüye gidiyordu. Belli ki yılan çok zehirliydi. Birkaç gün sonra kadın öldü. Cenazeye çok insan gelmişti. Yemek yapılması gerekiyordu. Çiftçi, mezbahadan bir kasap çağırıp ineği kestirdi.

Fare ailesi ise tüm bu olan biteni duvardaki delikten üzüntü ile izlediler.

*YANİ!*

Bugün sana yarın olan, çark tersine dönebilir,

Herşeyin bir sırası var, bir gün sana gelebilir,

Bana bir şey olmaz deme, her an her şey olabilir.

*ÇOCUKLARINI KULLANARAK SOSYAL MEDYADA PARA KAZANAN SUÇLULAR...*

Bu Bir Çocuk İstismarı ihbardır!

*Like Etmek,almak..vb gibi çılgınlıklara kurban edilen onlarca çocuk var!*

Dilencilik çetesinden farksız aslında bu anne- babalar. Çocukluk duygusu hiç edilen bu çocuklar ile gekecek planlaması yapılıyor maalesef.

*UNUTMA!*

Hayali yüceltmeler ile çocukluk çağları ellerinden alınan bu çocuklar yarının ruhsuz kahramanları...

*Dünya insanlık tarihi için karanlık bir sayfaya imza atan Hitler'in bir ailesi vardı aslında olmayan!*

Filistin'de küçük çocukları kurşunlama ile övünen İsrail askerleri nasıl bir çocukluk geçirdi?

Allah deyip kafa Koparan caninin de bir çocukluğu vardı!

Kız arkadaşını öldürüp gitar kutusuna koyan caniyi unuttuk mu?

Sokakta yakaladığı kedinin kuyruğunu kesen , bahçede köpeği döverek öldüren yaratıkları,Ümraniye sapığını....

........................

*Sayısız ruhsuz örneğin bir çocukluk hikayesi var unutmayalım!*

Çocukluğuna bir insek mi? Sorusuna çok gülümsemişsinizdir çoğunuz...

Heybede sakladıklarımızdır olgunluk çağımızda yol arkadaşlığı yaptığımız,asıl yönlendiricimiz!!

*ZİHİN KONTROLÜ VEYA BEYİN YIKAMA:*

Çıkarcı kişi veya grupların "kendi isteklerine başkalarını sistemli bir şekilde etik olmayan yollarla, ikna edip alıştırması" işlemine denir. Terim; kişilerin düşünce kontrolü, davranışları, duyguları veya karar vermelerini bozacak, psikolojik veya psikolojik olmadan uygulanan herhangi bir yöntem için kullanılabilir.

Bana göre şimdiki zamanda uygulanan tamda bu.

Kısa yoldan zengin olma ,sözüm ona popüler olma gibi hırslara çocuklar kurban edilmektedir. Bu işlem ise aileleri tarafından yapılmaktadır. Bu davranış biçimini ortay koyan bireylerin psikolojig açıdan rahatsız olduğunun altını çizmek istiyorum. Doyurulmamış bir davranışın,kendi çocuğu üzerinden doyrulmaya çalışılması tedavi edilmesi gereken Psikolojig bir rahatsızlıktır.

*DUR DE!*

• Sosyal medya fenomenliği adı altında yapılıyor olan çocuk istismarına dur de!

• Yarışma programlarında çocukların kullanılması bir istismar türüdür. Dur de!

Reyting için her yol mübah mıdır?

*“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın..”*

Sizce de yaşasın mı?

*Geleceğin tehlikede!*

*Geleceğine sahip çık!*