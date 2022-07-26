Sorunsuz Bir Trafik İçin Bakımlı Yollar, Güvenli Kaldırımlar…

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Zeytinburnu’ndaki sosyal yaşam alanlarının kalitesini yüksek tutmak ve trafik problemi yaşamamak için haftanın 7 günü boyunca; yol, sokak ve kaldırım bakım çalışmalarını sürdüren Zeytinburnu Belediyesi, filosuna yeni kattığı Mobil Yol Bakım Onarım araçlarıyla günde en az 10 noktaya müdahale ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve genel kontroller neticesinde ortaya çıkan sorunları raporlayan ekipler, düzenli olarak kaldırıma çıkan araçlar yüzünden oluşan çöküntüleri, dubaların, yol sınır elemanların tamiri ve montajını, engelli park yerleri yapımı, yağmur suyu kanal temizliği, asfalt yama, mazgal tamiri ve hız kesici tamiri işlemlerini gerçekleştiriyorlar.