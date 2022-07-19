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SorHadi – Soru Cevap Sitesi ile Para Kazan

SorHadi size kolay bir şekilde ek gelir sağlama imkanı sunuyor. Araştırarak soru sorma yeteneğinizi kullanarak sitemiz üzerinden dilediğiniz miktarda para kazanabilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Temmuz 2022 Salı 14:16
SorHadi – Soru Cevap Sitesi ile Para Kazan
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Online para kazanma yöntemini kullanıcılarına sunan SorHadi ile günün her saati para kazanmak mümkün. Soru cevap yapmadan önce mutlaka site kurallarına göz atın sitenin kurallarını iyice benimsedikten sonra soru sorup cevaplamaya başlayabilirsiniz.

Salgının tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte internetten para kazanma yöntemleri milyonarca internet kullanıcısının dikkatini çekmiş durumda. Sizde SorHadi platformunu kullanarak internetten para kazanma metoduna geçiş yapabilirsiniz.

SorHadi eğlenerek ve öğrenerek evden para kazanma imkânı sağlar üye olmak ve siteden faydalanmak tamamen ücretsizdir. Sitenin kurallarına uygun olarak sorduğunuz her soru yönetim ekibi tarafından onaylanır, soru sormadan önce mutlaka arama butonunu kullanın mevcut sorular tekrara düştüğü için onaylanmaz. Sorunuzun cevabı en az %30 benzerlik içerebilir %30'un üzerinde ki benzerlikler kopya olarak kabul edilir ve bir miktar para kesintisi uygulanarak site puanınızdan ceza puanı düşürülür, para çekmek için site puanınızın 75 puanın altına düşmemesi gerekir.

Evden para kazanmanın en eğlenceli yolu SorHadi sitesine üye değilseniz hemen şimdi üye olarak sitemizin ayrıcalıklarından evden çıkmadan faydalanın. Bilginizi paraya dönüştürerek cep harçlığınızın keyfini çıkarın.

Evden yapılacak iş modelleri gün geçtikçe artıyor, iş yerinin kasvetli ve boğucu havasından kurtulmak ve kendi işinizin patronu olmak için sizi de aramıza bekliyoruz sizde bize katılarak bilginizi paraya dönüştürün.

Kaynak : https://sorhadi.net

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