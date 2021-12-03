banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,910.41
ALTIN
787.87
DOLAR
13.72
STERLİN
18.22
EURO
15.56
YENEROĞLU: ‘Hukuk tanımazlık son bulmalı, AİHM kararı derhal uygulanmalı’
YENEROĞLU: ‘Hukuk tanımazlık son bulmalı,...
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı...
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu

Son dakika: Eski bakan AK Partili Güldal Akşit vefat etti

Eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti danışmanı Güldal Akşit vefat etti. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Akşit'in vefat haberini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 11:21
Son dakika: Eski bakan AK Partili Güldal Akşit vefat etti
banner171

Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde vefat etti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Akşit, bugün tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

1960 yılında Malatya'da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havayolu Taşımacılığının Avantajları Nelerdir?
Havayolu Taşımacılığının Avantajları Nelerdir?
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
Yeni Dönemde KİPTAŞ Farkı
Yeni Dönemde KİPTAŞ Farkı
MOTO KURYELERDEN İETT’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
MOTO KURYELERDEN İETT’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
KÖKLÜ DAYANIŞMA KÜLTÜRÜMÜZ BU SERGİDE
KÖKLÜ DAYANIŞMA KÜLTÜRÜMÜZ BU SERGİDE

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169