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Son Çağrı, Meclis kapanmadan Af konusuna Çözüm Şart!

Toplumsal sorunları gündeme taşıyan Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir,14 Mayıs seçim sathına girildiği bu günlerde, Türkiye’nin çözüm bekleyen en büyük sorunu ve en çok oy getirecek adli sicil affı ile genel af konusunun, meclis kapanmadan çözülmesinin şart olduğunu belirterek, son çağrıda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mart 2023 Pazar 14:46
Son Çağrı, Meclis kapanmadan Af konusuna Çözüm Şart!
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Son Çağrı, ‘AF SÖZÜNÜZÜ TUTUN, İSTİKRAR DEVAM ETSİN’

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra af çıkaracağım sözleriyle, sayıları 8 milyonu bulan adli sicil affı ve af bekleyenlerin oyuna talip olduğuna değinen Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhur ittifakının içinde yer alan MHP’nin önceki seçimde verdiği af sözünü yerine getirmesi için sayılı günler kaldığını hatırlatmak için son sağrıda bulunuyoruz. Gelin sözünüzü tutun, mağduriyetlere binan evvel insani temelde çözüm bulun. Mağduriyetler son bulsun ve çözüm bekleyen vatandaşlarımız oy tercihini değiştirmesin, istikrar devam etsin " dedi.

Yazar Demir, af konunda Twitter adresinden önemli açıklamalarda bulundu. Yazar Demir, ‘Yıllardır mağduriyetleri dile getiriyor ve çözümün insani temelde meclisimizde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Buradan adli sicil affı ve genel af konusunda son çağrımızı yapıyoruz.’ dedi.

İşte Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir’in açıklamaları:

Adli sicil ve Genel Af konusunda son çağrımızı yapıyoruz.

14 Mayıs seçim sathına girdiğimiz bu günlerde meclis kapanmadan, Adli sicil ve Genel Af konusunda bir çözüm üretilmesinin şart olduğunu görüyoruz. Adli sicil silinme koşullarının zorluğundan ötürü, cezasını çekmiş, ıslah olmuş ve özgürlüğüne kavuşmuş insanların, halk arasında sabıkalı damgası olarak işaret edilmesine neden olan adli sicil kaydı, topluma adaptasyonu engelleyen en büyük etken olmasından dolayı sayısız sorunu beraberinde getirmektedir. Topluma adapte olamayan insanların yöneleceği kulvarın, gayrimeşru ve yasal olmayan yollar olacağı, tüm insanlarımızın malumudur. İnsan hayatının 80 yıl sürmediği bu hayatta, bazı suçların 80 yıl sonra siliniyor olmasının, topluma nasıl bir faydası olabilir ki!

Adli sicil ve arşiv kaydının silinme koşullarının zorluğu neticesinde, bugün sayıları 8 milyona dayanan sabıkası olan insanın olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Vatandaşlarımıza temiz bir sayfa açmanın toplumsal huzuru güçlendireceğini düşünüyor ve mecliste bu soruna ivedilikler çözüm bulunması gerektiğine inanıyorum.

Pandemiden dolayı sayıları 100 bini bulan açık cezaevlerinde bulunan ve yaklaşık 3 yıldır izinde olan vatandaşlarımız, bu 3 yıl zarfında, topluma adapte olduklarını herkes görüyor ve duyuyor. Bu insanlarımıza sen tekrar cezaevine git, ıslah ol sonra topluma adapte ol demenin ne topluma ne devlete hiçbir faydasının olmadığı herkesin malumudur. Öyleyse yapılması gereken izinleri uzatmak değil, kalıcı bir çözüm için gerekli yasayı meclisten çıkarmaktır.

Af konusunda Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra af çıkaracağım sözlerine mahkum ve mahkum yakınları elbette ki kıymet vermek istiyor ama ortada bir gerçek var, her seçimde çeşitli konularda sorunları çözeceğini vaat eden partilerin vaatlerini yerine getirmemesidir. En son seçimde af sözü veren cumhur ittifakının içinde yer alan MHP’nin Mahkum ve mahkum yakınlarına af sözü vardı. MHP’nin önceki seçimde verdiği af sözünü yerine getirmesi için sayılı günler kaldığını hatırlatmak için son sağrıda bulunuyoruz. Gelin sözünüzü tutun, mağduriyetlere biran evvel insani temelde çözüm bulun.

Mevcut hükmettin affa dair bir sözü bulunmuyor ama kader mahkumlarına çözümü, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan getirebilir inancı hakim olduğu için gözleri meclis kapanmadan bir çözüm bulmaya yönlendiriyor. MHP’nin sözünü tutması, Cumhur ittifakının seçimlerden daha güçlü çıkması ve insanlarımıza temiz bir sayfa açmanın toplumsal birlikteliğe getireceği katkı adına son çağrımızı yapıyoruz ve çözüm bekleyen vatandaşlarımız, oy tercihini değiştirmesin, istikrar devam etsin diyerek, olaya insani temelde bakıp çözüm bulmak şart diyoruz.

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