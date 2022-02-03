Son 25 Yıl’da İstanbul’a Yazık Ettiniz …

İSTANBUL TİMES YAYIN GRUBU OLARAK EYLÜL 2009’ DA İSTANBUL’DA YAŞANAN SEL FELAKETİNDEN BU YANA BAS PARAYI AL İMARI MANTIĞI İLE VERİLEN YERSİZ İZİNLERİ ELEŞTİRDİK,ELEŞTİRİYORUZ VE ELEŞTİRECEĞİZ…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum kuruluşları Zirvesine katılarak bomba açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar basın yolu ile yapılan bir ihbar olmasına rağmen ne yazık ki hiçbir savcı İstanbul’a ihanet edenler hakkında aradan geçen 5 seneye rağmen soruşturma açmadılar henüz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner – Özel Haber

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmada ne demişti”"Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan konuşmasının devamında aynen şunları da söylemişti ”Bizim fikir dünyamızda medeniyet şehirdir. Şehir de Medine'dir. İslam şehirlerinde ihtişam ile sadelik, yeni ile eski iç içedir ve bir aradadır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi uhraya bakmak hayatı bu şekilde anlamlandırmak işte gerçek bu. Bunun yanında şehirlerinde zamanla tekerrür eden kendini yenileyen bir karakteri vardır.

Erdoğan kendisi ve İstanbul’a ihanet Eden Arkadaşlarını basın aracılığı ile adeta ihbar etmişti ama ne yazık ki hiçbir hukuki işlem yapılmadı henüz…

Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.Sözlerini canlı yayında alenen söylediği halde göstermelik de olsa hiçbir soruşturmanın açılmamış olması üzücü.

Erdoğan Ecdadımız Ruhunu Taşa Ve Ahşaba Nakşetmiş

Erdoğan konuşmasında defalarca İstanbul’a karşı hataları olduğunu ifade ettiği konuşmasında kendisinede danışanlık yapan Merhum Turgut Cansever’in ”Ecdat tüm ruhunu taşa ve ahşaba nakşetmiş “sözünü de söyleyerek herkesin anlayacağı bir dil ile iktidar oldukları 2002’den konuşma yaptığı güne kadar 15 sene içinde verdikleri imarlarla ile İstanbul’a ihanet ettiklerini söylemişti.

Muhalefet Erdoğan’ın Samimi ve İçten İtirafları Karşısında üzerine düşeni Yaptı mı ?

Eylül 2009’da İstanbul’da yaşanan sel felaketinde beri Gazete olarak Ataköy,Basın Ekspres,Haramidere, Bakırköy,Zeytinburnu başta olmak üzere Bizans, Doğu Roma,Latin,Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetin ilk 85 yılında ülke bir Cent’e muhtaç iken bile imar’a açılmayan yüzlerce yerde e yazık ki Ak Parti döneminde bas parayı al imarı mantığı ile İstanbul’un genleri ile oynandı.

Biz gazete olarak Ataköy’de Deniz’e sıfır imar verilen Kuzu İnşaat’ın SEA PEARL PEOJESİ başta olmak üzere haksız ve ahbap çavuş ilişkileri ile imar izni alınıp çevreyi beton yığını haline getiren projeleri eleştiren haberler ve videolarla konuya dikkat çektiğimiz için hakkımızda onlarca dava açıldı.

Ana muhalefet CHP başta olmak üzere hiçbir siyasi parti en yetkili merci tarafından kedilerini ihbar etmiş olmalarına rağmen ne yazık ki kimse bir şey yapmadı.

Ortaya Çıkan Haksız İmarlarda Elde Edilen Gelirden İtiraz Edenlere’de Pay Verildiği İçin İhanet Bu kadar Kolay Oldu …

Bugüne kadar Kuzu İnşaat’ın Ataköy Sahilinde yapılan ucube yapı SEA PEARL Projesini, Bakırköy’de içinde Sümerbank camisinin de içinde olduğu fabrika binası yıkıldı içinde Hilton oteli ve PRUVA 34 projesini,Taşkın alanı olan The Veliefendi konutları,Onaltı Dokuz Projesi, Ağır bakımın yerinde yapılan Büyükyalı konutları,Et Balık Kurumunun yerine yapılan YEDİ MAVİ, Esenyurt Haramidere de,Basın Ekspres yolunda yapılan KARAT 34 projesi başta olmak üzere İstanbul’da mevcut imarlara dikkat edilmeden TOKİ marifeti ile İstanbul bas parayı al imarı mantığı ile talan edildi.

Yayın Grubu Olarak Savcılar’a,Muhalefet Partilerine,Mimarlar Odası başta olmak üzere bu İstanbul’a ihanet

İstanbul’a ihanet eden sayısız projeyi eleştirdiğimiz için hakkımızda davalar açıldı yıllarca bu davalar için mahkemelere gidip geldik. Ülkemizde hakimler var diyerek adalete güvendik ve bu konu ile alakalı hakkımızda açılan bütün davalar’ dan berat ettik.İşin üzücü yanı ise halkın haklarını korumak olan Muhalefet partilerinin kayda değer hiçbir çalışmaya imza atmamaları bizi üzdü.İhanet ne yazık ki halen devam ediyor ama müdahale eden yok.

Bu haberde ismi geçen projeler başta olmak üzere 2002’den bu yana verilen yüksek imarlar ile alakalı mutlaka soruşturma açılmalı ve sorumlular hak ettikleri cezaya çaptırılmaları gerekir.

Su Akar Yolunu Bulur Ata Sözü Er Yada Geç Gerçek Olacak

Eylül 2009’da İstanbul Basın Ekspres yolu başta olmak üzere dere yataklarına yapılan birçok yapı bu işten olumsuz olarak etkilenmiş ve sayısız insanımız ölmüştü. Kesinlikle su akar yolu bulur ata sözümüz gereği er yada geç bu dere yataklarına yapılan binalardan dolayı,insanlarımız zarar görecek.Kimse o zaman takdiri ilahi,son … yılın en çok yağışı diyerek kendisini savunmaya kalkmasın…Çünkü takdiri ilahi değil takdiri insani sonucu yanşan bir olay olacaktır. Bunu söylerken de gaybı bildiğimizi iddia etmiyoruz ve müneccim de değiliz lakin Perşembenin gelişi de Çarşamba’dan belli derer ya o misal.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)