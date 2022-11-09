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Somfy Motorlu Panjurlar Sizi Düşünüyor, Kışın Enerji Tasarrufu Sağlıyor!

Kışın özellikle soğuk havalarda ısınma, yaşam alanlarının en önemli ihtiyaçlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak özellikle günümüzde evler ya da ofisler ısındıkça, doğal gaz faturaları da cep yakıyor. Bu durumda enerji tasarrufu sağlayan ve faturaları minimize eden çözümler gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Panjurlar da bu çözümler arasında. Ev otomasyon sistemlerinin öncü markası Somfy, motorlu panjur sistemleri ile kışın evinizin yalıtımına ve enerji tasarrufuna katkı sağlayacak bir çözüm sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 17:47
Somfy Motorlu Panjurlar Sizi Düşünüyor, Kışın Enerji Tasarrufu Sağlıyor!
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Motorlu panjurlar, evde yaşamınızı daha rahat ve konforlu hale getirmenizin ilk adımlarından biri... Ama doğru kullanıldığında panjurlar, kışın enerji tasarrufu sağlayıp doğal gaz faturalarınızı düşürmenize de destek oluyor. Somfymotorlu panjurlar, sensörler ve oluşturacağınız senaryolar sayesinde, düşünmenize bile gerek kalmadan, otomatik olarak çalışabiliyor. Böylece gündüzleri otomatik şekilde açılarak evinizin,güneşin doğal ısısından yararlanmasını sağlıyor, güneş batınca da evdeki sıcaklığı muhafaza etmek için tekrar kapanıyor. Böylece enerji tasarrufuna ve doğal gaz faturanızdaki rakamların daha düşük olmasına önemli bir katkı gerçekleştiriyor. Bunun dışında Somfymotorlu panjurlarınız, ister evde olun ister olmayın, akıllı ev çözümleri sayesinde telefonunuzdan da rahatlıkla kontrol edilebiliyor.Somfy teknolojisi,dilerseniz sadece sesli komutla da panjurlarınızı kontrol etmenizi mümkün kılıyor. Bunun için akıllı ev sisteminizeentegre olabilen, uyumlu bir sesli komut asistanı yeterli.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Siz de enerji tasarrufu ve cep yakmayan faturalar için eviniziSomfymotorlu panjurlarla donatarak önleminizi alabilirsiniz. Marka, çeşitli panjur modellerine uygun motor ve kontrol seçenekleri sunuyor. Uzman Somfy bayileri de hem evinize en uygun motorlu panjur uygulamasını seçmenize yardımcı oluyor hem detercih edeceğiniz sisteme uygun kontrol seçenekleri ve pencerelerinizin boyutları gibi önceden kontrol edilmesi gereken noktalar konusunda destek veriyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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