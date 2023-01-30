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Sokakta Kalan Vatandaşlara ‘Sıcak’ Bir Yardım Eli

Havaların soğumasıyla birlikte sokaklarda kalan, yardıma muhtaç kimsesizlere Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden konaklama desteği…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ocak 2023 Pazartesi 17:47
Sokakta Kalan Vatandaşlara ‘Sıcak’ Bir Yardım Eli
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Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden, sokakta kalan kimsesiz vatandaşlara sıcak bir yardım eli uzanıyor. Havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşamın imkânsız hale geldiği şu günlerde ilçe sınırları içerisinde denetimleri artıran Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, yardıma muhtaç ve sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalışan kimsesiz vatandaşların imdadına yetişiyor. Zabıta ekiplerince yerinde tespiti yapılan bu vatandaşlar, kaymakamlığın belirlediği otellere yerleştiriliyor. Aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi Aşevi tarafından da gıda desteği sağlanıyor. Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, geçtiğimiz haftadan bu yana sokakta kalan 11 kişiye konaklama ve gıda desteği sağladı.

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