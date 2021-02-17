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Sokakta Kalan Vatandaşlara İBB Elini Uzattı

Kış soğuklarının iyice bastırdığı bugünlerde, sokakta kalan vatandaşlara İBB yine elini uzattı. Evsiz vatandaşları İBB’nin belirlediği barınma merkezlerine sevk işlemleri için Avrupa Yakası’nda 12 ekip 46 personel, Anadolu Yakası’nda ise 5 ekip, 15 personel olmak üzere toplam 17 ekip, 61 personel ile çalışma yürüttü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:43
Sokakta Kalan Vatandaşlara İBB Elini Uzattı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden, evsiz vatandaşları barınma merkezlerinde misafir etme hizmetini sürdürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Ocak’ta Florya’da misafir edilen evsiz vatandaşların kampını ziyaret etmiş, “Biz, hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasını, sokakta yatmasını kaldıramayız” demişti.

-85 VATANDAŞ DAVETİ KABUL ETMEDİ-

Dün ve bugün yürütülen çalışmalar esnasında; 147 evsiz vatandaş tespit edilerek 62 vatandaş barınma merkezlerine sevk edildi. 85 vatandaş ise tüm ikna çabalarına rağmen davetleri geri çevirdi.

Saraçhane Haşim İşcan Altgeçiti’nde 24 evsiz vatandaştan 12’si,   Taksim altgeçitte 38 vatandaştan 10’u, metro – metrobüs duraklarında, meydan ve anarterlerde 85 evsiz vatandaş’tan 40’ı barınma merkezlerine teslim edildi. Evsiz vatandaşların 59’u İBB İSEM Florya Engelliler Merkezi’ne 3 vatandaş ise İBB tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

-COVİD-19 TESTİ UYGULANIYOR- 

Sokaktan alınarak test uygulanan ve sonucu negatif çıkan vatandaşlar, Florya ön aktarma merkezine yerleştiriliyor. Toplum sağlığını korumak adına testi pozitif çıkanları ise yine Florya aktarma merkezinde oluşturulan ayrı bir ortamda izole ediliyor. 10 günlük izolasyon sürecine tabi tutulan bireyler sonrasında Esenyurt’ta bulunan misafirhanede kış mevsimini geçirmek üzere ağırlanıyor.

Kadın evsiz bireyler ise İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde oluşturulan aktarma ve bakım merkezinde misafir ediliyor. Buradaki kadın evsiz bireyler de Covid-19 testi ve 10 günlük izolasyon süreçlerine tabi tutuluyor.

-İHBAR İÇİN ALO 153’Ü ARAMAK YETERLİ-

Evsiz vatandaşların soğuk ve pandemiden olumsuz etkilenmemeleri için, sokakta görülen vatandaşları ALO 153 İBB Beyaz Masa’ ya bildirmek yeterli oluyor. Evsiz vatandaşlar İBB Zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden araçlarla alınarak misafir edileceği yerlere götürülüyor. İhbarlar ayrıca,112 Acil Çağrı Merkezi, zabıta ve polis vasıtasıyla yapılabileceği gibi evsiz bireylerin bizzat kendileri de merkeze başvuruda bulunabiliyor.

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