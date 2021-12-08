Sokak Röportajlarının İlk Kanalı İstanbul Times Tv Özel Halkın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor…

81 İLİN NABZI İSTANBUL TIMES İLE ARTIK CEBİNİZDE …

Ulusal kanalların sadece belli siyasi partilerin arka bahçesi olmasından dolayı halkın tarafsız ,özgür,sansürsüz görüş ve düşüncelerini kamuoyuna aktarmak adına Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in 6 Şubat 2008’de Kurduğu İstanbul Times Yayın Grubu o günden bu yana çizgisini bozmayarak yayın hayatına devam ediyor…

İŞTE YAYIN MECRALARIMIZ

1-İstanbul Times Gazetesi İstanbul’un 39 ilçesine hitap ediyor

2-Zeytinburnu Times Gazetesi

3-Başakşehir Times Gazetesi

4-www.istanbultimes.com.tr

5-www.zeytinburnutimes.com

6-www.basaksehirtimes.com

7-www.sariyerhabergazetesi.com

8-www.insaatemlakdunyasi.com

9-İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı 200 bin abone 110 Milyon İzlenme

10-İstanbul Times Haber YouTube Kanalı 17 bin abone 7 Milyon İzlenme

11-TikTok İstanbul Times 22 K

12-ZeytiKöy Tv YouTube Kanalı 500 abone 100 Bin İzlenme

13-İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Ve diğer sosyal medya hesaplarımız ile her gün sadece bizim üzerimizde 750 bin kişi bizi takip ediyor.

Yaptığımız sokak röportajlarımızı paylaşanlar ile bizimle etkileşim halinde olan insan sayısının her gün en az 1.5 ile 2 milyon arasında olduğunu tahmin ediyoruz.

Ürünlerini,hizmetlerini ve kendilerini tanıtmak isteyen herkesin bizimle irtibata geçmesini bekleriz.

İŞTE İLETİŞİM KANALLARIMIZ

İstanbul Times Yayın Grubu

Telefon : 0212- 415 82 05

Şirket Hattı GSM Ve WhatsApp Hattımız:0532-344 05 12

E-Mail:istanbultimes@gmail.com

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)