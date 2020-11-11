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Sokak Röportajlarımız Tüm Hızıyla Devam Ediyor…

İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı ve İstanbul Times Haber YouTube kanalı ilk gündeki heyecanı ile her gün bir ilçeyi gezerek halkın nabzını ekranlara yansıtmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Kasım 2020 Çarşamba 12:10
Sokak Röportajlarımız Tüm Hızıyla Devam Ediyor…
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Gazeteci Yazar Hüseyin ÇETİNER ve ekibi halkın nabzını tarafsız bir yaklaşım ile gündeme getirmeye devam ediyor…

2014 yılında ilk siyasi sokak röportajlarını başlatan İstanbul Times Tv Özel YouTube Kanalı o günden bu yana başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde yapılacak olan seçimde hangi partiye oy verirsiniz sorusu başta olmak üzere gündem ile alakalı çok sayıda soru sorarak halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Siz de YOUTUBE’de İstanbul Times Times Tv Özel yazın tıklayın açılan kanalın sağında abone ol tuşunu tıkaylayın kanalımza abone olup bildirim zilinizi açarak bize destek verebeilirsiniz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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