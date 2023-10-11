Sokak Hayvanlarının Sağlığı İçin Çalısıyorlar

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilçe

genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, uzman veteriner hekimler belediyeye

ait mobil araçlarla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ve sitelere giderek, kuduz aşısının yanı sıra

pire ve kenelere karşı iç dış parazit uygulaması gerçekleştiriyor.

Can dostlarımızın sağlık kontrollerini de yapan ekipler, bu uygulamayla hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı oluyor.

“Sağlıklı yaşamalarına yardımda bulunuyoruz”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten Esenyurt Belediyesi Veterineri Mustafa Avşar,

“Belirli periyotlarda sokak hayvanlarını aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşılar; iç dış parazit

ve kuduz aşılarından oluşmakta. Site sakinleri bizimle iletişime geçtikten sonra belli bir çalışma planı

oluşturuyoruz.

Böylelikle can dostlarımızın sağlıklı yaşamalarına yardımda bulunmuş oluyoruz” dedi.

“Sokak hayvanlarının yanındalar”

Belediye ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen Fatma Kılıç şöyle konuştu: “ Burada

hayvansever arkadaşlarımla beraber mücadele veriyoruz.

Sağ olsun bugün de belediye veterinerlerimiz

geldi. Onların yardımıyla bütün kedilerimize iç dış parazit ve kuduz aşılarını yaptık. Belediye

ekiplerine sağlamış oldukları bu özverili çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çevredeki bütün

minik dostlarımıza bugün uygulama yapıldı. Esenyurt Belediyesi’ne sokak hayvanlarının yanında

olduğu için tekrardan teşekkür ediyorum.”