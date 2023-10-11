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Sokak Hayvanlarının Sağlığı İçin Çalısıyorlar

Sokak hayvanlarına iç dış parazit ve aşı uygulaması gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, bu uygulamayla hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 14:08
Sokak Hayvanlarının Sağlığı İçin Çalısıyorlar
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Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilçe
genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, uzman veteriner hekimler belediyeye
ait mobil araçlarla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ve sitelere giderek, kuduz aşısının yanı sıra
pire ve kenelere karşı iç dış parazit uygulaması gerçekleştiriyor.

  Can dostlarımızın sağlık kontrollerini   de yapan ekipler, bu uygulamayla hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı oluyor.
“Sağlıklı yaşamalarına yardımda bulunuyoruz”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
Sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten Esenyurt Belediyesi Veterineri Mustafa Avşar,
“Belirli periyotlarda sokak hayvanlarını aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşılar; iç dış parazit
ve kuduz aşılarından oluşmakta. Site sakinleri bizimle iletişime geçtikten sonra belli bir çalışma planı
oluşturuyoruz.

Böylelikle can dostlarımızın sağlıklı yaşamalarına yardımda bulunmuş oluyoruz” dedi.
“Sokak hayvanlarının yanındalar”
Belediye ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen Fatma Kılıç şöyle konuştu: “ Burada
hayvansever arkadaşlarımla beraber mücadele veriyoruz.

Sağ olsun bugün de belediye veterinerlerimiz
geldi. Onların yardımıyla bütün kedilerimize iç dış parazit ve kuduz aşılarını yaptık. Belediye
ekiplerine sağlamış oldukları bu özverili çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çevredeki bütün
minik dostlarımıza bugün uygulama yapıldı. Esenyurt Belediyesi’ne sokak hayvanlarının yanında
olduğu için tekrardan teşekkür ediyorum.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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