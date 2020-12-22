( SMA’LI ) Çocukları yıldız kayar gibi seyretmeyelim

Türkiye'de çığ gibi büyüyen bir kampanya var bunu görmezden gelmek için duygusuz olmamız gerekir bu çabaları gören gözler bu dramı duyan kulaklar bu duruma duyarsız kalmayan insanlara ihtiyacımız var bu ailelerin acılarını ,seslerini duyuracak insanlara kısaca ağlayan kalplere ihtiyacımız var.

Sessiz insanlara değil sesli insanlara ihtiyaç var ! Ufacık bir paylaşım duymayanların sesi olur.

Sende duymayanların sesi bilmeyenlerin bilgisi ağlayan yüreklerin tedavisi ,gülmeyen yüzlerin gülüşü ol annenin ve babanın mutluluğu için buradayız. Sende bize katıl sende bizim bir parçamız ol ağlayan gözleri durduralım anne ve babaları sevindirelim SMA’lı Çocukları hava makinasına muhtaç etmeyelim.

Onları yaşatalım haydi Türkiye’m sende gel bize destek ol SMA’lı çocuklarımız yaşasın ki gelecek de bize destek olsun Allah katında ben yoktur biz vardır o zaman bize destek olun.

Biliyoruz ki dinimizde ufacık bir iyilik yapan onun karşılığını fazlasıyla alacağını Rabbim söylüyor ufacık bir yardım dağ gibi sorunları yok eder.

Unutmayalım veren el her zaman üstündür ve boş kalmaz bir insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey yoktur dünya üzerinde bizde diyoruz ki ağlayan gözleri durduralım gülmeyen yüzleri güldürelim.

Mutsuz aileleri mutlu edelim ağlayan çocuklara umut olalım en önemlisi ben ne yapabilirim diye çaba gösterelim.

Bu çocuklara sadece para ile destek olunmaz! Dua da gerekli insanlara duyurmak da gerekli sende paylaş bu çocuklara Umut ol bu ailelerin çocukları yaşaması için sende destek ol.

SMA’lı çocuklar ve aileleri senin sayende gülsün mutlu olsun istemez misin?

Unutma ki çocuklar gülerse sende gülersin çocuklar mutlu olursa sen de mutlu olursun bu aileler mutlu olursa senin ailen de mutlu olur.

Bir annenin ağzından dökülen anlamlı sözler;

“Ben şu anda çocuğum yemek seçsin istiyorum, çekmeceleri karıştırsın istiyorum.” Ne kadar can yakıcı değil mi? Bizim bu çocuklarımız için yapacaklarımız var. Çocuklarımızı yaşatamayacaksak insan olarak yeryüzünde biz niye varız?

Kendimizi sorgulamamız gerekir biz bu çocuklar için var olmalıyız var olmaya devam edeceğiz.

Biliyoruz ki evlat et kutsal varlıktır bir ailenin en büyük sevincidir.

İlaç çok pahalı demek ne demek?

Tedavisi yok kelimesi kadar acı ne olabilir.

Buradan bilim adamlarına sesleniyorum. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve bu hastalık teknolojiye yenik olmamalı…

Bu ailelerin çocuklarına çare olmamız gerekiyor bu bizim borcumuz onlara bilinmelidir ki ufak bir nezle bile bu çocukları yoğun bakıma girmesi için yeterli gözümüzün önünden kayan bu çocukları yıldız kayar gibi seyretmeyelim.

Bir çare olalım bilmiyordum param yok ben ne yapabilirim demeyelim bir ucundan tutalım, bazen paradan çok kitlelere ulaştırmak da önemlidir. Durumu iyi olan kişiler belki de sizin sayenizde bu ailelere ulaşılacak ve destek olacaklar. Bir annenin bu dünyadaki en büyük sevinci nedir? Çocuğunun sağlığının yerinde olmasıdır.

Zaman çok hızlı akıyor ve bağışlar çok yavaş geliyor.

İnsanın içine ok gibi saplanıyor adeta

Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Milletvekilleri işadamları bu bebekleri lütfen kurtarın bu canlar bu hastalığa ''para'' yüzünden yenik düşmesin.

SMA lı bir çocuğun

Zorluklarla mücadele ederken tarihte örnek alınacak kitap yazdı. Kitabın adı ağlayan kalpler insanı şimdiden adıyla ağlatmaya başladı.

SMA lı bir çocuğun ailesi ne yapabilir?

Bakanlık ne yapabilir?

Mevcut hükümet ne yapabilir?

Biz ne yapabiliriz?

Biz makas gibi her şeyi kesen değil birleştiren iğne olalım onları bu hayatta tutalım onlara vereceğimiz en büyük hediye destektir.

Unutulmamalıdır ki dağları deviren ve fırtınaların sellerin ortasında insanı kaya gibi sarsılmadan ve dimdik tutan şeyin adı inançtır.

İnsanlarla ilgili olan her şey insana yabancı kalmamalı insanların, insanlara yaptığı her şey bir güç olarak onlara geri döner bu çocukların kurtuluşu yine insan tarafından yapılan ilaç ile sağlık bulacak.

Son söz bu ailelerin sesine sende ses ver bu çocukların yaşamasına umut ol!

Buradan mutsuz insanlara sesleniyorum mutluluğunun sırrı insana destek olmak umut olmak yardım etmekten geçer gen tedavisinin Türkiye’ye gelmesini istiyorum Türkiye’de bu hastalıkla mücadele eden çok sayıda çocuk ve aile var.Bu ailelerin sesine ses olalım

“Çocuklarımız elimizden akıp gitsin istemiyoruz”

Sağlık Bakanlığı bu ailelere güven kazandırıcı ve cesaretlendirici psikolojik destek sağlamalıdır.

İstanbul Times / Saygılarımla / Ömer KANTEMÜR