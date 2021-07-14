Sivas Katliamında Ölümsüzleşen Aydınlar ‘İstasyon’da Buluştu

LİVANELİ VE SAMANCILAR’DAN ÇOK ÖZEL YAZILAR

Sanatçı Zülfü Livaneli “Ateş Düştüğü Yeri Yakıyor Hala”, usta oyuncu Menderes Samancılar “Sivas Eli”, Ahmet Telli “Şair ve Aktivist Behçet Aysan”, Serhan Asker “Sivas’ın Görkemli Kaybedenleri”, Yaşar Seyman “Sazı, Sözü, Semahı Yaktılar” isimli yazılarını katliamda yaşamını yitirenler için yazdı. Edebiyatın büyük ustası Rıfat Ilgaz’ın 28. ölüm yıl dönümünde anıları, oğlu yayıncı Aydın Ilgaz ile yapılan röportajda yer buldu. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar Adalet Ağaoğlu birinci ölüm yıl dönümünde, derginin arka kapağında, “Ölmüşüm gibi sevme, yaşıyorum” mısralarıyla hatırlandı. “Huysuz Virjin” karakteri ile milyonlarca kişinin kalbinde taht kuran Seyfi Dursunoğlu’da birinci ölüm yılında “Beni Görmediğiniz Zamanlar da Sevin Lütfen”, şair Küçük İskender ikinci ölüm yılında Ulaş Geroğlu “Zaman Küçük, Söz Büyük” adlı yazılarla unutulmadı.

İstanbul Times HaberMerkezi /Hüseyin Çetiner

CEYLAN ERTEM, HASAN SALTIK ANISINA YAZDI

Geçtiğimiz ay 57 yaşında hayata veda eden, Türkiye’deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan, Kalan Müzik’in kurucusu, yapımcı Hasan Saltık bu sayıda bir kez daha anıldı. Ünlü sanatçı, besteci Ceylan Ertem, unutulan, bilinmeyen türküleri, şarkıları, eserleri yeniden geniş kitlelerle buluşturan Hasan Saltık anısına bir yazı kaleme aldı. Nebahat Ayhan, “Kalan’ın Kalan’a Sunduğu”, Melda Davran “Hasan’dan Kalan Müzik Eğlence Değildir, Müzik Politikadır!” isimli yazısıyla Hasan Saltık’ın müzik ve kültür dünyasına katkılarını paylaştı.

Bu sayıda Bircan Usallı Silan, sinemanın sevilen oyuncusu Perihan Savaş ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. Nebil Özgentürk “Aşık Veysel’in Sivas’ı… Sivas’ın Aşık Veysel'i”, Kubilay Erdelikara “Mavi Düş”, Haydar Ergülen “Yaşlı Denizci’nin Albatrosu”, Seda Şanlı “Zamanının Ötesinde”, Kenan Başaran “Yılanın Öcü”, Nazım Alpman “Balaban 100 Yaşında”, Mahmut Temizyürek ”Didem’in Şiir Oyunları”, Deniz Özen “Esen”, Nasuh Mahruki “Başarmayı İstemek”, Aylin Ünal “Başka Diyarın Otobüsleri”, Barış İnce “Yalnız Yaşam, Yalnız Ölüm”, İrem Canbulat “Hicran”, Halil İbrahim Özcan “Edebiyatımızın Sessiz Neferlerinden Biri: Tülin Dursun”, Derya Erkenci “Güzel Marmara”, İzzet Çapa “Sana Değil Senli Zamanlarımdaki Bana Dua Ediyorum”, Ayşen Şahin “Bir Başka Hayat Koyu”, Dilek Neşe Açıker “Dil, Eşek Arısı, Bir Kelimenin Yarısı”, Aslı Ertekin “Bir Varmış , Bir Yokmuş; Sagalasssos” isimli yazılarıyla edebiyat meraklılarını başka dünyalara taşıdı. Ücretsiz yayınlanan dergiye www.istasyondergi.com adresinden ulaşılabilir. Sesli dergi olarak dinlenebilir. (14.07.2021)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)