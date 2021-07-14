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Sivas Katliamında Ölümsüzleşen Aydınlar ‘İstasyon’da Buluştu

Eren Aysan, Mazlum Çimen, Zeynep Altıok babaları için yazdı Maltepe Belediyesi’nin aylık kültür, sanat ve edebiyat yayını 'İstasyon Dergi'nin temmuz ayı sayısı yayımlandı. “İstasyon Kavuşmayı Sever” sloganıyla yola çıkılan derginin onuncu sayısında 2 Temmuz 1993’te gerçekleşen Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden şair, yazar ve halk ozanları, geride bıraktıkları ölümsüzleşen eserleriyle anıldı. Derginin kapağında halk ozanı Aşık Nesimi Çimen’in “Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün. Barış güvercini uçsun dünyada” türküsünün dizelerine yer verildi. Katliamda babası Behçet Aysan’ı yitiren yazar Eren Aysan , “28 Yıl Sonra”, babası halk ozanı Aşık Nesimi’yi yitiren sanatçı Mazlum Çimen  “Kalaycı Nesimi, Aşık Nesimi, Babam Nesimi”, babası şair, ressam, öğretmen Metin Altıok’u yitiren yazar Zeynep Altıok “Kirletilmiş Bir Zamanı Yürürken Adım Adım” isimli yazılarını İstasyon Dergi için yazdı.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:53
Sivas Katliamında Ölümsüzleşen Aydınlar ‘İstasyon’da Buluştu
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LİVANELİ VE SAMANCILAR’DAN ÇOK ÖZEL YAZILAR

Sanatçı Zülfü Livaneli “Ateş Düştüğü Yeri Yakıyor Hala”, usta oyuncu Menderes Samancılar “Sivas Eli”, Ahmet Telli “Şair ve Aktivist Behçet Aysan”, Serhan Asker “Sivas’ın Görkemli Kaybedenleri”, Yaşar Seyman “Sazı, Sözü, Semahı Yaktılar” isimli yazılarını katliamda yaşamını yitirenler için yazdı. Edebiyatın büyük ustası Rıfat Ilgaz’ın 28. ölüm yıl dönümünde anıları, oğlu yayıncı Aydın Ilgaz ile yapılan röportajda yer buldu. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar Adalet Ağaoğlu birinci ölüm yıl dönümünde, derginin arka kapağında,  “Ölmüşüm gibi sevme, yaşıyorum” mısralarıyla hatırlandı. “Huysuz Virjin” karakteri ile milyonlarca kişinin kalbinde taht kuran Seyfi Dursunoğlu’da birinci ölüm yılında “Beni Görmediğiniz Zamanlar da Sevin Lütfen”, şair Küçük İskender ikinci ölüm yılında Ulaş Geroğlu “Zaman Küçük, Söz Büyük”  adlı yazılarla unutulmadı. 

İstanbul Times HaberMerkezi /Hüseyin Çetiner

 CEYLAN ERTEM, HASAN SALTIK ANISINA YAZDI  

 Geçtiğimiz ay 57 yaşında hayata veda eden, Türkiye’deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan, Kalan Müzik’in kurucusu, yapımcı Hasan Saltık bu sayıda bir kez daha anıldı. Ünlü sanatçı, besteci Ceylan Ertem, unutulan, bilinmeyen türküleri, şarkıları, eserleri yeniden geniş kitlelerle buluşturan Hasan Saltık anısına bir yazı kaleme aldı. Nebahat Ayhan, “Kalan’ın Kalan’a Sunduğu”, Melda Davran “Hasan’dan Kalan Müzik Eğlence Değildir, Müzik Politikadır!”  isimli yazısıyla Hasan Saltık’ın müzik ve kültür dünyasına katkılarını paylaştı. 

Bu sayıda Bircan Usallı Silan, sinemanın sevilen oyuncusu Perihan Savaş ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. Nebil Özgentürk “Aşık Veysel’in Sivas’ı… Sivas’ın Aşık Veysel'i”, Kubilay Erdelikara “Mavi Düş”, Haydar Ergülen “Yaşlı Denizci’nin Albatrosu”, Seda Şanlı “Zamanının Ötesinde”, Kenan Başaran “Yılanın Öcü”, Nazım Alpman “Balaban 100 Yaşında”, Mahmut Temizyürek ”Didem’in Şiir Oyunları”, Deniz Özen “Esen”, Nasuh Mahruki “Başarmayı İstemek”, Aylin Ünal “Başka Diyarın Otobüsleri”, Barış İnce “Yalnız Yaşam, Yalnız Ölüm”, İrem Canbulat “Hicran”, Halil İbrahim Özcan “Edebiyatımızın Sessiz Neferlerinden Biri: Tülin Dursun”, Derya Erkenci “Güzel Marmara”, İzzet Çapa “Sana Değil Senli Zamanlarımdaki Bana Dua Ediyorum”, Ayşen Şahin “Bir Başka Hayat Koyu”, Dilek Neşe Açıker “Dil, Eşek Arısı, Bir Kelimenin Yarısı”, Aslı Ertekin “Bir Varmış , Bir Yokmuş; Sagalasssos” isimli yazılarıyla edebiyat meraklılarını başka dünyalara taşıdı. Ücretsiz yayınlanan dergiye www.istasyondergi.com adresinden ulaşılabilir. Sesli dergi olarak dinlenebilir. (14.07.2021)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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