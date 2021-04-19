Sisdoz Büyümeye Devam Ediyor

Modern ve ilerici üretim anlayışını profesyonel hizmet kalitesiyle birleştiren Sisdoz, özellikle son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirmiştir.

Sisdoz’un Büyük Başarısı

Kurulduğu ilk günden bu yana temel ilkelerine bağlı kalmayı başaran Sisdoz’un merkezi İstanbul Ataşehir’de olmasına rağmen firma Türkiye’nin birçok noktasına hizmet götürmeyi başarıyor.

Ürün kalitesini her daim bir seviye artıran ve bunu müşteri memnuniyetiyle taçlandıran Sisdoz Arıtma ve Pompa Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., küresel düzeyde kendini kanıtlamış olan markaların difüzor, ölçüm kontrol sistemleri, blower, pompa ve dezenfeksiyon sistemleri gibi oldukça önemli ürünlerini portföyünde taşımaktadır.

Firmanın resmi web sitesi olan https://www.sisdoz.com.tr/ üzerinden ürünleri inceleyebilir, Sisdoz’un evrensel çaptaki iş ortaklarını görüntüleyebilir ve referansları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hangi Sektörlerde Hizmet Veriyor?

Sisdoz, kuruluşundan günümüze çevre teknolojileri en başta olmak kaydıyla ilaç, petrokimya, makine imalat, enerji ve kimya gibi pek çok farklı alanda ekipman ya da enstrüman desteği sunmuştur.

Kurumsal kimliği, profesyonel saha ekibi ve teknik altyapısıyla beraber her daim fark yaratmayı başaran Sisdoz, aynı zamanda satış sonrası destek, bakım ya da yedek parça gibi konularda da deyim yerinde uzmanlaşmış durumdadır.

Sisdoz günümüzde ISO 9001 2015 gibi evrensel düzeyde karşılığa sahip olan bir kalite belgesine sahiptir. Öte yandan servis birimine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi de müşteriler adına çok önemli bir referans olarak kabul görür. Doğru proseslerin yaratılması noktasında güncel teknolojik olanaklarını müşteri beklentileriyle harmanlamayı başaran Sisdoz, ağırlık olarak dozaj sistemleri ve arıtma sistemlerinde oldukça etkilidir.

Müşteri Memnuniyeti Ön Planda

Satış personellerinin çok önemli bir bölümünün mühendis kökenli olmasından dolayı teknik açıdan oldukça verimli geri dönüşler sunabilen firma, başarısını büyük oranda müşterileriyle kurduğu bu güven ilişkisine borçludur. Geniş vizyonu sayesinde kendini sadece Türkiye ile sınırlandırmayan Sisdoz’un temsilcilikleri arasında; Graco, Bellin, MJK, Finish Thompson, Argal, Trojan ve Hydro Instruments gibi dünyaca önemli oluşumlar söz konusudur.

Öte yandan Sisdoz, doğrudan müşteri beklentilerine göre de özel üretimler gerçekleştirebilmektedir. Bu tip talepleriniz için sisdoz@sisdoz.com.tr adresine mail atabilir ya da +90 216 526 54 70 numarasını değerlendirebilirsiniz. Öte yandan Sisdoz Arıtma ve Pompa Teknolojileri San. ve Tic. Anonim Şirketi’ni doğrudan ziyaret etmek isterseniz Ataşehir’de yer alan ofise uğrayabilirsiniz.