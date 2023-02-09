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Sirenler Bu Kez Depremzedeler İçin Çalışıyor

​​​​​​​Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulansları, deprem bölgesinden askerî uçaklarla İstanbul Havaalanı’na getirilen yaralıları alarak uygun hastanelere naklini sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Şubat 2023 Perşembe 16:36
Sirenler Bu Kez Depremzedeler İçin Çalışıyor
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Ülkemizde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. 10 ilin etkilendiği deprem sonrasında İstanbul Havaalanı’nda konumlanan Esenyurt Belediyesi sağlık ekipleri, afet bölgesinde enkazdan çıkarılarak İstanbul’a gönderilen yararlıların tam donanımlı hasta nakil ambulanslarıyla uygun hastanelere ulaşımını sağlıyor. Gündüz Esenyurt’taki hastalara hizmet veren 4 adet hasta nakil aracı, gece de depremzedelere umut oluyor.

Deprem bölgesinde de yaralar sarılıyor

Esenyurt Belediyesi Nasta Nakil Ambulansları, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’a ulaştı. Esenyurt’tan gönderilen Hasta Nakil Aracı ve sağlık personelleri, enkaz altından kurtarılan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere naklini gerçekleştiriyor.

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