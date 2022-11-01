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Sınava ‘Ders Atölyeleri’nde Hazırlanıyorlar

İBB’nin örnek sosyal belediyecilik projesi ‘Ders Atölyeleri’, 9 ilçede ders başı yaptı. İstanbullu çocukların eşit imkanlara sahip olması için hayata geçen proje ile ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri LGS’ye ve YKS’ye hazırlanıyor. Katılımın ücretsiz olduğu atölyelere başvurular devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2022 Salı 10:07
Sınava ‘Ders Atölyeleri’nde Hazırlanıyorlar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve LGS ve YKS’ye hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla açtığı ders atölyelerinde eğitimler okul müfredatları ile eş zamanlı olarak ilerliyor. 8. ve 12. sınıf öğrencileri için temel branşlarda hizmet veren atölyelere başvurular https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ web sitesinde devam ediyor. Derslere gelen öğrenciler için atölyelerde konu anlatımları, soru çözümleri ve geçmiş dönem sınavlarının soru analizleri yapılıyor. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

11 ATÖLYEDE YÜZ YÜZE DERS

İBB’nin kurum tarihi için ilke imza atarak başlattığı ‘Ders Atölyeleri’,   şehrin farklı ilçelerinde öğrencileri ağırlamaya başladı. İstanbullu gençler Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan, Şile, Kartal ve Pendik olmak üzere 9 ilçede açılan 11 atölyede LGS’ye ve YKS’ye hazırlanıyor.

TEMEL BRANŞLARDA ÜCRETSİZ DESTEK

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen atölyelerde 8. sınıf ortaokul öğrencileri için matematik, fen bilgisi, İngilizce ve Türkçe; 12. sınıf ve mezun öğrenciler için ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe ve edebiyat derslerinde eğitimler veriliyor. Sınıf içinde 2 bin 102 öğrencilik kapasiteyle açılan atölyelerde dersler okul ve sınav müfredatlarıyla uyumlu olarak gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmaları 8. sınıflar için hafta sonu, 12. sınıf ve mezun öğrenciler için ise hafta içi günlerde yapılıyor.

REHBERLERDEN EĞİTİM KOÇLUĞU

Kaynakların öğrencilere ücretsiz olarak verildiği İBB Ders Atölyelerinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) ve eğitim mentörlüğü desteği de verilecek. Atölyelerdeki uzman öğretmenler sınavlara doğru şekilde hazırlanabilmeleri, etkili ve verimli ders çalışabilmeleri noktasında öğrencilere rehberlik ederek onlara eğitim koçluğu yapacak.  

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kontenjan dahilinde başvuruların devam ettiği atölyeler, 15 bin öğrenciye aynı anda eğitim verme kapasitesine sahip olan online eğitim platformuyla hizmet verecek. Öğrenciler eğitim için kendilerine verilecek kullanıcı adı ve giriş şifresiyle platforma erişebilecekler.

İBB Ders Atölyeleri

1. Çapa/ Fatih İBB Ders Atölyesi 

2. Silivrikapı/Fatih İBB Ders Atölyesi 

3. Bayrampaşa İBB Ders Atölyesi

4. Sefaköy İBB Ders Atölyesi

5. Sultangazi İBB Ders Atölyesi 

6. Kartal İBB Ders Atölyesi – 1 (Hasan Doğan Spor Kompleksi)

7. Kartal İBB Ders Atölyesi – 2 (Uğur Mumcu Kültür Merkezi)

8. Esenler İBB Ders Atölyesi

9. Eyüpsultan İBB Ders Atölyesi 

10. Pendik İBB Ders Atölyesi

11. Şile İBB Ders Atölyesi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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