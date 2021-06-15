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SİNAN ERDEM SPOR SALONU’NUN BASKETBOL FEDERASYONUNA TAHSİS SÜRESİ DOLDU

İBB, dört yıllık protokol süresi 29 Mayıs 2021’de dolmasına rağmen Sinan Erdem Spor Salonu’nu tahliye etmeyen Türkiye Basketbol Federasyonu’na ihtar yazısı gönderdi. Mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nun kullanımı 29 Ağustos 2009’daki sözleşmeyle 25 yıllığına İBB’ye bırakıldı. Salon,  29 Mayıs 2017’de hazırlanan protokolle de Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kullanımına tahsis edildi. Protokol süresinin dolmasına rağmen Türkiye Basketbol Federasyonu’nun salonla ilgili adım atmaması üzerine İBB mevzuatın gerektirdiği işlemleri başlattı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 09:24
SİNAN ERDEM SPOR SALONU’NUN BASKETBOL FEDERASYONUNA TAHSİS SÜRESİ DOLDU
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017 yılında bir protokol ile kullanım hakkına sahip olduğu Sinan Erdem Spor Salonunun tüm ekipmanları ile birlikte  4 yıl boyunca Türkiye Basketbol Federasyonu’na (TBF) tahsis etti. Bu protokol ile salonun tahsisi federasyondayken, tesis 2019 yılında Sayıştay Denetimine tabi oldu.  Protokol süresinin bitmesi ve Sayıştay’ın, TBF’nin taşınmaz tahsis edilebilecek kamu idaresi kapsamında olmadığını, vakıf veya dernek statüsünde de bulunmadığını belirtmesi üzerine tesisin bundan sonra İBB tarafından işletileceği bilgisi bir yazıyla TBF’ye iletildi. Yazıda ayrıca Türk sporunun gelişmesi adına TBF ile her türlü işbirliğine açık olunduğu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin sağlanacağı vurgulandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

İBB’den Sinan Erdem Spor Salonu’yla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Sayıştay’ın ilgili 2019 yılı denetim raporunda yer alan Bulgu 36’da şu ifadeler yer almaktadır. ‘Genel Bütçeli Bir Kamu İdaresi Tarafından Belediye Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın İdarece Bir Spor Federasyonuna Tahsis Edilmesi’ başlığı altındaki; ‘Yine, taraflar arasında düzenlenen ortak hizmet protokolüne dayanak teşkil eden 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin (c) bendi incelendiğinde; belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri; diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekeceği ifade edilmektedir. TBF özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup dernek veya vakıf statüsünde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.’ 

Protokol süresinin bitişi ve Sayıştay Raporundaki bulgu üzerine tesisin Başkanlığımızca işletileceği bilgisi 14.01.2021 tarihli ve 61-13013 sayılı resmi yazıyla Federasyona iletilmiştir. Buna rağmen tarafımıza bir cevap verilmemiş olup, 05.05.2021 tarihli ve 001236 sayılı resmi yazıyla tarafımıza 3 yıllık ek süre uzatma talebi ulaşmıştır. Ancak 18.05.2021 tarihli ve 745/85219 sayılı resmi yazımız ile süre uzatmanın ya da yeni bir tahsisin Sayıştay Raporuna ve Bulgusuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu spor salonunun Başkanlığımız tarafından işletileceği ve Türk sporunun gelişmesi adına Federasyonla her türlü işbirliğine açık olduğumuzu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin tarafımızca sağlanacağı federasyona iletilmiştir. 

Ancak bu yazımıza da herhangi bir cevap verilmediği gibi tarafımızla bir temas kurulmayarak federasyonun tek taraflı bir basın açıklaması yaptığı, bundan sonraki süreçte her türlü branşta Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğumuzu ve hukuki süreçlerin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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