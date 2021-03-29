Simitçi Çocuk Derdini Babacan’a Anlattı

Bunun üzerine konuşmasını yarıda keserek simitçiyi kürsüye davet eden Babacan burada İsmail’in derdini dinledi. O anlar kameraya şöyle yansıdı:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Konuşmasını “İsmail’i dinledik. Kardeşimiz simitçi. Simit satmama izin vermiyorlar diyor. Derdini geliyor, burada dillendirmek zorunda kalıyor. Başka yerde derdini dinleyen, çözüm üreten kimse bilemiyor ki gelmiş bizim kongremizi bulmuş, bizlere derdini anlatmaya çalışıyor. Her yerde benzer tablolarla karşılaşıyoruz, gerçekten kahroluyoruz” diye sürdüren Babacan, kongrenin ardından simit tezgahını ziyaret ederek İsmail’le sohbet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)