banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1393
ALTIN
450.280
DOLAR
8.1821
STERLİN
11.2774
EURO
9.6286
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Son Dakika
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet Dedi
Son Dakika
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet...
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER
Son Dakika
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için...

Simitçi Çocuk Derdini Babacan’a Anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana’da partisinin 1. Olağan Seyhan İlçe Kongresi’nde konuştu. Seyhan Otel’de düzenlenen kongreye gelen simitçi İsmail, konuşması sırasında Babacan’a seslenerek şikayetini dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2021 Pazartesi 11:58
Simitçi Çocuk Derdini Babacan’a Anlattı
banner171

Bunun üzerine konuşmasını yarıda keserek simitçiyi kürsüye davet eden Babacan burada İsmail’in derdini dinledi. O anlar kameraya şöyle yansıdı:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Konuşmasını “İsmail’i dinledik. Kardeşimiz simitçi. Simit satmama izin vermiyorlar diyor. Derdini geliyor, burada dillendirmek zorunda kalıyor. Başka yerde derdini dinleyen, çözüm üreten kimse bilemiyor ki gelmiş bizim kongremizi bulmuş, bizlere derdini anlatmaya çalışıyor. Her yerde benzer tablolarla karşılaşıyoruz, gerçekten kahroluyoruz” diye sürdüren Babacan, kongrenin ardından simit tezgahını ziyaret ederek İsmail’le sohbet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yardımcıoğlu: Koronavirüs Aşısı’nda Gazetecilere de Öncelik Tanınmalı
Yardımcıoğlu: Koronavirüs Aşısı’nda Gazetecilere de Öncelik Tanınmalı
Özsüt, Ramazan’a Özel Kaymaklı Güllaçla Hem Göze Hem de Damağa Hitap Ediyor
Özsüt, Ramazan’a Özel Kaymaklı Güllaçla Hem Göze Hem de Damağa Hitap Ediyor
Yıldız Holding’den Cem Yılmaz’lı, Bol Kahkahalı Senenin Yıldızları Ödül Töreni
Yıldız Holding’den Cem Yılmaz’lı, Bol Kahkahalı Senenin Yıldızları Ödül Töreni
Buzdolabı Neden Soğutmaz?
Buzdolabı Neden Soğutmaz?
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169