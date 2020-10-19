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Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi Açılıyor

İstanbul’a, tüm etapları devreye girdiğinde tek noktada dünyanın en büyük çöp gazından enerji üretecek tesisi kazandıracak “Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi” açılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 09:40
Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi Açılıyor
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Yaklaşık 25 günde üretilen elektrikten 2 milyon lira gelir elde eden tesisin açılışını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 20 Ekim Salı günü yapacak.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kömürcüoda ve Odayeri’ndeki çöp gazından enerji üretim tesislerine bir yenisi daha ekleniyor. Yapımına 8 yıl önce başlanan ve bir türlü tamamlanamayan Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi’nin ilk etabının açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 20 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

-465 BİN HANEYE ELEKTRİK-
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’dan 12 Ocak 2047 tarihine kadar alınan lisansla; 26 yıl 10 ay çöp gazından enerji üretip satacak olan İBB, tesis tam kapasite çalışmaya başlayınca 465 bin hanenin yıllık gereksinimini karşılayan elektrik üretecek.

-YILLIK 200 MİLYONLUK GELİR-

Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi, yaklaşık 25 günde yaptığı elektrik satışından daha şimdiden 2 milyon lira gelir sağladı. Yılsonuna gelindiğinde bu kazanç 11 milyona ulaşacak. Gelecek yıl tam kapasite çalışacak tesisin elektrik üretiminden yıllık kazancı da 200 milyon lirayı bulacak. İBB, 2047 yılına kadar toplam 1 milyar 137 milyon dolar gelir bekliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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