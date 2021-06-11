Şile ve Ağva Turuna Çıkan İmamoğlu: “Kentin Kırsalında Dağınık Olan Yapıyı Bütünleştireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Maltepe’de başlattığı mesaisini Çekmeköy, Şile ve Ağva’ya taşıdı. İlk olarak Çekmeköy’deki, Ömerli 9.Bölge Yol Bakım Şantiyesi’nde çalışan personelle bir araya gelen İmamoğlu, İBB Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çekmeköy’den Şile’ye geçen İmamoğlu, Şile İtfaiye İstasyonu’nda da İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu’nun ilçedeki ikinci durağı, Şile tarihinde ilk açılacak olan ve bitme aşamasına gelen İBB Koordinasyon Merkezi oldu. Çavuş Mahallesi’ndeki İBB Şile Kültür Merkezi bünyesinde hizmet verecek personelle tanışan İmamoğlu’na, Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan eşlik etti.

ADALAR’DAN SONRA ŞİLE’DE DE “KOORDİNASYON MERKEZİ” HİZMET VERECEK

İmamoğlu, kentin kırsal bölgelerinde kurumsal olarak koordineli bir çalışma yürütmek istediklerini belirterek, merkezde görev yapacak ekibe şu sözlerle seslendi:

“Biliyorsunuz; kocaman bir ekibiz. Büyükşehir’in birimleri ayrı bir büyük, İSKİ’sinden, efendim iştiraklerine kadar. Bu anlamda bu koordinasyon birimi, bir nevi bunun bir prototipi, bir maketi gibi olacak. Tabii bazen eksikleri olacak; tamamlayacaksınız. Bu süreci böyle inovatif çalışalım. Tonguç Bey’den (İBB İlçe Belediyeleri Koordinatörü Tonguç Çoban) öyle talep ettik. ‘Şu, şu eksiğimiz var. Şu problemimiz var. Şunu böyle yapalım…’ Siyasi partilerimizle de aynı diyaloğu sağlamanızı çok istiyoruz. Günün sonunda birinin ayağına çelme takmadan, birbirinin ayağına basmadan, koordineli Şile hizmeti sağlansın. Resmi kurumlar, zaten paydaşınız. İlçe belediyeleri, kaymakamlık, başka başka kurumlar… Beklentimiz bu. Beklentimiz, gerçekten geri dönüş açısından yüksek. Çünkü dağınık olan bir yapı, sizin elinizde bütünleşecek. İkincisi; bir iş yapılıyor ve orada bilinmiyorsa, bunu da sizin takip etmenizi istiyoruz.”

“ARICILIK MERKEZİ BÖLGEYE DEĞER KATACAK”

Çavuş Mahallesi’nden Yeniköy Mahallesi’ne geçen İmamoğlu, kuruluşu tamamlanan “Şile Arıcılık Merkezi”ni de ziyaret etti. Yeniköy’de İmamoğlu’nu karşılayanlar arasında, burada ikamet eden sanatçılar, Menderes Samancılar ve Gaffur Uzuner de yer aldı. Uzuner, İmamoğlu’na, kendi yaptığı bir yağlı boya İstanbul tablosunu hediye etti. Arıcılık Merkezi’ni gezen ve İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını da burada yaptı. Merkezin ortak bir çalışma ürünü olduğunu aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“İçinde kooperatifimiz var, İBB var, Şile Belediyesi var; üçlü bir protokol. Arkadaşlarım hemen hemen bütün hazırlıklarını yaptılar. En modern teçhizatla bu yapıyı donattılar. Çok güzel bir yapı ve çok güzel bir ekipman oldu. Bundan sonrası inşallah çok kıymetli. Başkanımıza, kooperatife ve kıymetli üyelerine teşekkür ederim. Üyelerin çoğunun da kadın olmasını diliyoruz. Bir kadın istihdamının yaratılması buna ayrı bir özellik katacak. Bu köy, çok özel bir köy. Doğasıyla, ortamıyla çok güzel de bir köy, Yeniköy. Biz, bu köyümüzün farklı anlamlarda kalkınmasını diliyoruz. Şile kestane balının bir merkezi noktasında burası. İnsanların buraya gelip dinlenmesi, çayını içmesi, belki üretimi görmesi, bu arada da biraz alışveriş yapıp gitmesiyle, günübirlik turizmin sıkı noktalarından biri olmaya aday. Tebrik ediyorum emeği geçenleri. İBB ekibi de burada her daim özel hizmet vermeye devam edecek.”

KARABEYLİ’DE AYRAN MOLASI AĞVA’DA ALKIŞLI KARŞILAMA

Yeniköy’den yine Şile’ye bağlı Karabeyli Köyü’ne geçen İmamoğlu, çiftçi Ünal Yaman ve ailesinin konuğu oldu. Yaman ailesinin evinin önüne kurulan masada soluklanan İmamoğlu, köy ayranı ve börek eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Toprakla ve hayvancılıkla ilgilenen çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, sundukları desteklerin süreceğinin altını çizdi. Şile’den Ağva’ya geçen İmamoğlu, İBB tarafından yeni dönemde yapılan Şile Caddesi, Yaşam Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Ağva’da alkışlar ve çiçeklerle karşılanan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen sorunları dinledi. Bir çocuğun, kulağına eğilerek İmamoğlu’ndan oyuncak istemesi, renkli anların yaşanmasına neden oldu. Bölge esnafına da ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu, Ağva İtfaiye İstasyonu personeliyle de bir araya geldi. İmamoğlu’nun turunun son durağı, yine Ağva’daki Korucuköy oldu. İmamoğlu, İBB tarafından yeniden düzenlenen ve bakımsız görüntüsünden kurtarılan köy mezarlığıyla ilgili Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç’tan bilgi aldı. Köy halkıyla da bir araya gelen İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.