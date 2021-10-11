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Silahtarağa Rehberlik Araştırma Merkezi açıldı

Serdar Aksun ilkokulu’nun üçüncü katında bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi, vatandaşların ulaşım kolaylığı da düşünülerek Silahtarağa’da yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2021 Pazartesi 12:13
Silahtarağa Rehberlik Araştırma Merkezi açıldı
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilen, öğrencilerin eğitim hayatına kılavuzluk edecek Rehberlik Araştırma Merkezi’nin açılışına, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zeki Gülter, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yetkin Baskın, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.

"REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ 4 BİN ÇOCUĞA HİZMET VERECEK"

Açılışta yaptığı konuşmada Rehberlik Araştırma Merkezi’nin 4 bin çocuğa ve 16 bin aileye hizmet vereceğini ifade eden Başkan Deniz Köken, şunları söyledi:

"Rehberlik Araştırma Merkezi’nin yeri daha önce kullanımı ve ulaşımı çok zor bir bölgedeydi, o yüzden tramvayın, otobüs ve minibüslerin geçtiği bir hat üzerinde müstakil, kendilerine ait bir yer yaptık. Bu sıkıntıyı görünce müdahale etmeden duramadık buraya yerleştirdik, burada güzel hizmetler verilecek. Milli Eğitim camiasına da bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum"

"EYÜPSULTAN’DA EĞİTİME YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Eyüpsultan’da eğitimle ilgili çalışmaların devam ettiğini, gelen talep ve istekler doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Biz istekleri dinliyoruz, gücümüz yettiğince onları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sakarya Mahallesi’nin Silahtarla birlikte kesiştiği parkın içine çok güzel bir kültür evi yapıyoruz. Altı sosyal tesis üstü de ESMEK olarak inşallah yakın zamanda hizmete girecek. Biliyorsunuz Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi’nin yanına da spor salonu yapıyoruz. Onun üzerinde de bir eğitim merkezi olacak. Topçular ve Akşemsettin’de iki tane yüzme havuzunu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hangi alanda eksiğimiz varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda 8 okul inşaatı devam ediyor; 4 tane daha yapmak için valilikle, hükümetimizle, hayır kuruluşlarıyla, inşaat firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yine yakın zamanda Kemerburgaz bölgesinde bir Fen Lisesini Eyüpsultan halkıyla buluşturmuş olacağız. Biz İstanbul’da ve Türkiye’de her alanda nasıl ki Eyüp Spor’u 1.Lig’e getirdik inşallah şehir olarakta hep Süper Lig'de olalım. Bu bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımız buna layıktır" dedi.

"EYÜPSULTAN, SPORDA OLDUĞU GİBİ EĞİTİMDE DE ŞAMPİYON OLACAK"

Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara ise ihtiyacı tespit ederek bölgeye Rehberlik Araştırma Merkezi’ni kazandıran başta Başkan Deniz Köken olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer’e, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Burası çok önemli bir kuruluş özellikle hemen ulaşılabilecek bir noktada olması çok kıymetlidir. 4 bin çocuğumuza 16 bin ailemize rehberlik edecek ve çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hususunda yardımcı olacak bir kuruluştur. Ben bu hizmetin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve gerçekten Eyüpsultan Kaymakamı olarak çok memnuniyet duyduğumu tekrar tekrar arz etmek istiyorum. Bu bir anlayış meselesidir, yani ihtiyacı görüp hemen gidermek ve bunun tamamlanması aşamasında böyle bir arada bulunmak gerçekten büyük bir mutluluktur. Bu mutluluğu biz çok kısa fasılalarla, zaman zaman çok sık aralıklarla Eyüpsultan’da yaşıyoruz. Başkanımızın ifade ettiği gibi biz sporda da şampiyonuz, eğitimde de inşallah şampiyon olacağız"

Protokol konuşmalarının ve açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yetkin Baskın, merkezi gezdirerek yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

MERKEZ’DE ÖZEL EĞİTİM VE ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERE REHBERLİK HİZMETİ VERİLECEK

Toplamda 400 metrekarelik bir alan üzerinde inşaa edilen Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görüşme odaları, konferans salonu, toplantı odası, test odası gibi bölümler bulunuyor. Merkezde özel eğitim, üstün zekalı, ruhsal ve fiziksel bozukluğu olan öğrencilere uzman eğitmenler tarafından rehberlik hizmeti veriliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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