Âşık Veysel Türkülerle Anıldı

Eserleriyle efsaneleşen Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim’deki doğum günü dolayısıyla Sarıyer’de Cumhuriyet etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda anıldı.7’den 70’e yüzlerce Sarıyerlinin katıldığı gecede; Ender Balkır, Nurettin Rençber, Hüseyin Ay ve Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki THM korosu sahne aldı. Anma programına Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

HEM KENDİ DÜNYASINI HEM DE BUGÜNÜ AYDINLATTI

Türkü sevdalısı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Veysel’in unutulmaz eserlerinden “Uzun İnce Bir Yoldayım, Yürüyorum Gündüz Gece” sözleriyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti; “Bu memleketin sazı, sözü, vicdanı, bu güne taşıdığı evrensel şiirleriyle her türü ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye karşı karanlıkta bir ışık olmuştur. UNESCO, vefatının 50.yıl dönümünde 2023 yılını Âşık Veysel’i anma yılı olarak belirledi. Şiirlerine yansıttığı, vatanseverlik, hoşgörü, sevgi ve saygı ile hem kendi dünyasını hem de bugünü aydınlattı. Topluma bu konularda yol gösteren bu büyük ozanı dünyanın da görmesi zor değildi. Vefa borcumuzu hep en önde tutmalıyız. Cumhuriyet’in kurucularını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdatlarımızı hiç unutmamalıyız.”

İLK ŞİİRİNİ MUSTAFA KEMAL İÇİN YAZDI

Ünlü ozanın torunu Çiğdem Özer ise dedesi şu sözlerle andı; “Sivas, Cumhuriyet demektir. Cumhuriyet’e ev sahipliği yapmış bir ilin evladı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bir çok Aşığı yetiştiren yerdir Sivas. Tek bir satır bile okuyamayan, 7 yaşından beri dünyayı sadece gönül gözüyle gören dedem dünya olaylarını derin bir olgunlukla yorumlamış, çok güzel eserler kazandırmıştır. Halkının duygu ve düşüncelerini, toplumsal sorunlarını şiirlerine konu etmiştir. Cumhuriyet ozanı olan dedem, ilk şiirini 39 yaşındayken Mustafa Kemal Atatürk için yazmıştır. Dinlerin, mezheplerin, inançların birbirlerine olabildiğince hoşgörüden uzak ve acımasız davrandığı bu dönemde Âşık Veysel’imizin birlik ve beraberliğimiz için 50 yıl önce söyledikleri yolumuzu aydınlatmalı ve rehber olmalıdır.”