Sigorta Şirketleri Devlet İçinde Devlet Mi Oldu ? (VİDEOLU)

İŞTE AYNEN YAYINLADIĞIMIZ BİR SİGORTA ACENTESİNİN MESAJI …

Kendi ülkesinde zorunlu kıldığı bir sigortayı ve bunun için ruhsat verdiği sigorta şirketlerini ve bu işin takibinin yapılması için kurduğu SEDDK TOBB VB. birimleri ben zorunlu olsa da policeyi kesmiyorum fakat direk kesemiyorum diyemeyecek kadar aciz korkak ve bu korkaklığını yine ekran ve sistemsel hatalarla saklayan ve yine bunlara sesini cikar(a)mayan HAZİNE BAKANLIĞI ,SEDDK TOBB SAİK vb kim varsa .Kulaklarından tutacak gel bakayım derdin ne senin ben bunu zorunlu yaptım ve sende ben bu işi yaparım dedin ruhsat aldın diyecek ve gereğini yapacak bu işe muktedir ve bu sorunu bitirecek bir HÜKÜMET VE DEVLET İSTİYORUM .

Ne istiyor bu şirketler bir trafik sigortası 10 -15 bin tl mi olsun, daha çok para kazanalımın derdin demisiniz, vatandaşı daha çok sanıl mağdur ederimin kafasın damısınız. Niyetiniz nedir bilelim….

Ayrıca şunu da belirtelim ki Bu ülkede siyaset yapanların çoğu halkın vatandaşın sorunlarından bihaber yaşıyor ve sorunu çözmek için asla ama asla çaba sarf etmiyor, vatandaşın derdi ile dertlenmiyor bunun iktidarı muhalefeti yok çoğu siyasetçi böyle ne yazık ki ...

Yaklaşık 7-8 aydır biz sigortacı mesleğini icra eden kişiler evimize ekmek götürmekte çok büyük sorun yaşıyoruz hatta götürmüyoruz, insan onuru şerefi ve ekmek parası için çalışır çabalar mücadele eder ,benim mücadelem ekmek davam, çoluk çoçuğun helal rızkı içindir…

Halkın sorunu da benim için bir sorundur. sigorta kasko fiyatları geçen yıla göre %300/400 oranında arttı ki vatandaşımız çok zor durumda. benim en çok kızdığım nedir biliyor musunuz muhalefetin boş işlerle meşgul olacagına vatandaşın lehine olacak şeylerde mecliste baskınlık kurup bu mağduriyetleri dile getirip ,en aza indirgememesidir...

1-SEDDK bu kadar fiyat artışına rağmen trafik sigortası kesmeyen kesmemek için kaçınan şirketlere ceza vereceklerini söylemişler idi 16.11.2022 de ki genelgede sonuç nedir kocaman hiç. Şimdi baktı sonuç alamıyor SEDDK 23.01.2023 de yine bir genelge daha yayınladı ama oda nafile kaç gün oldu sistemlerde halen trafik sigortası kesmemek için kırk türlü ekran hataları yapıyor, kesmiyorum diyemiyor devletten azda olsa çekiniyor, ama kesmemek için bin bahane üretip vatandaşı ve devleti vergi kazancı anlamında mağdur ediyor…

2-Şirketler ,Gariban Emekci 17 bin acentesine kestirmediği zorunlu trafik sigortasını büyük bankalara ,otomotiv firmalarına, büyük kuruluşlu plazalara, Ayrıcalıklı brokerlerine kestiriyor çatır çatır haksız hukuksuz ca rekabet şartlarını ihlal ederekten. Gerçek işi sigortacılık olan ben acente, poliçe kesemezken bankalar plazalar otomotiv bayileri poliçe kesip para kazanıyorlar bizde çaresizce evimizin yolunu tutuyoruz ,, sorarım size bana ofisimde başka iş yapamazsın diyorsun kanunen, bankalar zaten paralarını kazanıyorlar yıl sonu bilançoları kar üstüne kar veriyor ,sigortacılığa ihtiyaçları mı var allah aşkına, sıfır araç satan bayiler zaten arabadan kazanıyor birde o araçların sigorta kaskosunu yapmak için vatandaşı tehdit ederek,fok faizi artırrız yok krediyi vermeyiz vs gibi biz acentelerin ekmeğine kan doğruyorlar…Rekabetinde şartları vardır bu rekabet değil asla bunun adı düpedüz güçlüyü zayıfa ezdirmektir hainlik tir. Acente olarak bana kestirmediğin trafik sigortasını hiçbir kimseye kestirmemen lazımdır. Etik kuralları hiçe sayıldığı bir yerde nasıl olurda Hazine Bakanlığı SEDDK bu durumu izler bekler hiçbir şey yapmaz yap(a)maz Allah var hesap var hakkımız helal değil sorumlu kimselere..

3-Sigorta bilgi merkezi kurdu devletimiz (Sbm ) sözde bütün şirketler orda fiyatlarını yayınlıyor vatandaş oradan görüyor kaç para fiyat çıktığını aracı için ama biz acentelere geldiğinizde şirketin ekranındaki fiyat ile Sbm deki fiyat arasında 500-1000 TL fark çıkıyor. SEDDK demiyor ki arkadaş senin Sbm deki fiyatınla acente ekranındaki fiyatın aynı olmak zorunda kanunen ama nerde bunu diyecek irade...Acı ama gerçek şirketler sektörü dizayn ediyor kafasına göre zammını (% sonsuz oranında )yapıyor ,kafasına göre acentelik fesih ediyor kafasına göre hasarı red ediyor vs vs meydanı boş bulmuşlar takılıyorlar yani 26 milyonu bulan araç sahibi mağdur ediliyor.…

4-Sigorta Şirketleri devletten ne istedi ise aldı zaten, tarifeye zam dedi yaptılar , her ay %4,5 fiyat artışı dediler aldılar. Kendi lehlerine genelge yönetmelik düzenlemesi dediler yapıldı gerekli düzenlemeler, daha neden trafik sigortalarını kesmiyorsunuz peki...!!! (500 TL kesilen geçen yıl poliçeler, bu yıl 2500-3000 bin tl ) yeni alınan sisteme yeni giren bir araç marka ve model yılı fark etmeksizin 4.basamaktan 5-6 bin tl halen neden kesmiyorsunuz diyoruz soruyoruz sizlere. Yazık günah bu halka şahsen burada devlete ve hükümete karşı kuruluna bir komplo olduğunu düşünüyorum çünkü teknik olarak sigorta kesmemek için hele bu fahiş fiyatlardan hiçbir engel olmadığın kanaatindeyim. Fiyatların da bu denli aşırı yükselmesinin çok acımasızca olduğunu bu tarifelerin vatandaş lehinde revize edilmesi gerekmektedir. Hakkını verelim bir konuda Sadece şirketlerin haklı olduğu bir konu var oda kaza olduğunda geriye dönük ödenmesi muhtemel tazminatlardır şirketlerin yükü ağırdır. Tazminat oranları revize edilebilir ve geçmişe yönelik hasarlarda zaman aralığı biraz düşürülebilir…



Genel anlamda sektöre baktığımızda devletin ağırlığının hissedilmediği emekçi acentelerin emeğinin karşılığını alamadığı kapitalizmin tam ayak seslerinin duyulduğu, güçlünün güçsüzü ezdiği ve yetkili kuruluşların buna çanak tuttuğu kaotik bir sektör haline gelmiş bulunmakta. Umarım yetkili kurum kuruluşlar bu haksızlığa dur diyecektir…

İstanbul Times Medya Grubu her zaman halkımızın yanındayız. Haklı olduğu halde sesini yetkililere duyuramayan herkesin mecrası olarak okurumuzdan gelen haklı eleştirileri aynen yayınladık.

Artık gerisi ilgililerin alakasına kalmış durumda…

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)