banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sigara Kullanmak Vücudunuzu Hastalıklara Açık Hale Getirir
Son Dakika
Sigara Kullanmak Vücudunuzu Hastalıklara Açık...
Kamera Çekimi İle BİN Kişiye Bu Pazar Günü Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Vereceksiniz Diye Sorduk …
Son Dakika
Kamera Çekimi İle BİN Kişiye...
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Son Dakika
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
İmamoğlu'ndan Müjde : Başıbüyük Samandıra Arası 10 Dakika Olacak
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Müjde : Başıbüyük Samandıra...

Sigara Kullanmak Yaşam Sürenizi Kısaltır

Dünyada sınırlı bir yaşam süresine sahip olan insanlar için yaşadığı her an oldukça önemlidir. Bu yüzden ömrümüzü kısaltacak, sağlığımıza zarar verecek şeylerden olabildiğince kaçınmaya çalışırız.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2021 Çarşamba 08:12
Sigara Kullanmak Yaşam Sürenizi Kısaltır
banner171

Yine de birçok kişinin sigara kullandığını kolayca gözlemleyebiliriz. Eğer sigara kullanıyorsanız, kısıtlı ömrünüze en çok zararı bu ürünle veriyorsunuz denebilir. Sigara ciğerlerinize oldukça büyük hasar verir ne nefes almanızı zorlaştırır. Hayat demek nefes demektir ve aldığınız nefese zarar vermek yaşam sürenizi kısaltmak demektir. Sigarayı bırakarak ömrünüzü uzatmak varken sigara kullanarak ömrünüzü kısaltmamalı, sigarayı bırakmalısınız.

Sigarayı bırakmak istiyorsanız bunu yapmakta zorluk çekiyorsanız da günümüzde sigarayı bırakmak pek de zor denemez. Gerekli isteğe sahipseniz, yeterince sigaradan kurtulmak istiyorsanız bunun için gerekli adımları kolaylıkla atabilirsiniz. Atabileceğiniz adımlardan birisi e-sigara almak olabilir. Çoğu kişi sigarayı bırakma öyküsünün içerisinde e-sigaralar olduğundan bahseder. Çokça tercih edilen elektronik sigara ürünleri denebilir. Bu e-sigarayı şarj aleti alarak kolayca şarj edebilir ve kullanabilirsiniz. Böylece sigarayı bırakmaya e-sigara ile adım atabilirsiniz.

Sigara Alışkanlığını Terk Etmek Tahmin Ettiğinizden Basit

Uzun zamandır sigara kullanan kişiler sigarayı bırakmanın kendileri için çok zor olduğunu düşünür. Bunca zamandır devam ettirilen alışkanlığı bırakmak tabii ki zordur ancak çok zor diyemeyiz. Zorluğu sizin isteğinize göre değişir, eğer yeterince istekliyseniz çok da zor olmadan sigaradan kurtulabilirsiniz. Elektronik sigaralar sizin normal sigaraya olan ilginizi yavaş yavaş öldürür. Bu yüzden kaliteli markaların elektronik sigaralarını kullanabilirsiniz. Bu sigara için salt likit de alarak kullanabilirsiniz.

Sigarayı Bıraktıktan Sonra Vücudunuzu Daha Dinç Hissedeceksiniz

Vücudunuzu ne kadar sağlıklı ne kadar dinç hissettiğiniz çok önemlidir. Vücudunuzun daha dinç olduğunu hissetmek istiyorsanız sigarayı bırakmalısınız. Sigara alışkanlığınızdan kurtulduğunuz zaman vücudunuzun daha dinç olduğunu, daha rahat hareket edebildiğinizi göreceksiniz. Göreceğiniz gelişmelerden en güzeli de çok daha rahat nefes alabilmek olacaktır. Sigara kullanmayı bıraktığınız anda bunlar olmayacaktır tabii ki. Sigarayı terk ettikten sonra zamanla vücudunuz daha dinç olacak, rahat nefes alacaksınız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parlak Yüzeyler İçin Pasta Cila Makinesi
Parlak Yüzeyler İçin Pasta Cila Makinesi
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Başkan Birol Şahin : Halkımıza İbadet Aşkıyla Hizmet Ediyoruz !
Başkan Birol Şahin : Halkımıza İbadet Aşkıyla Hizmet Ediyoruz !
Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri Gizliyor
Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri Gizliyor
İVA Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor
İVA Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169