Sıfır Konutta Satışlar Düştü , Fiyatlar Arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Kasım 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Konut satışları yüzde 8,9 azaldı

Ekim ayında 22 bin 270 konut satıldı. Konut satışları, yıllık yüzde 8,9, aylık yüzde 12,3 azaldı. Türkiye genelinde ise yıllık yüzde 16,3, aylık yüzde 12,6 azalış gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sıfır konut satışları düştü

Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşen konut satışlarının yüzde 71,3’ü ikinci el konutlarda gerçekleşti. İkinci el konut satışları yıllık yüzde 2,6 artarken, sıfır konut satışları yüzde 28,8 azaldı. Aylık bazda ise ikinci el konut satışları yüzde 13,3, sıfır konut satışları yüzde 9,8 azaldı. Aynı dönemde, Türkiye’de hem ikinci el hem de sıfır konut satışları azaldı.

İpotekli sıfır konut satışlarında yüzde 49,5 azalış oldu

Toplam ipotekli konut satışları Ekim ayında, yıllık yüzde 34,7 azaldı. İpotekli satışlarda gerçekleşen en yüksek azalış ise sıfır konutlarda oldu. İkinci el ipotekli konutların satışı yıllık 27,3 azalırken sıfır ipotekli satışlar yüzde 49,5 azaldı. Türkiye genelinde ise hem sıfır hem de ikinci el ipotekli satışları yüzde 49 azaldı.

Konut satışları en fazla düşen ilçe Şişli

Ekim ayında, konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece 8 ilçede arttı, diğer tüm ilçelerde azaldı. Konut satışlarının en fazla azaldığı ilçe yüzde 49,7 ile Şişli oldu. Şişli’yi Sarıyer (yüzde 29,4), Küçükçekmece ( yüzde 24,7), Tuzla (yüzde 23,8) ve Esenler (yüzde 23) Esenler takip etti.

Yabancılara konut satışı yüzde 20,3 arttı

Ekim ayında tüm satışlar azalırken sadece yabancılara yapılan konut satışları arttı. Yabancılara yapılan konut satışları, İstanbul’da yıllık yüzde 20,3, Türkiye genelinde ise yüzde 23,1 arttı. Eylül ayına göre ise İstanbul’dan gerçekleşen satışlar yüzde 3,7 artarken, Türkiye’deki toplam satışlar aynı seviyede gerçekleşti.

Eylül’de sıfır konut fiyatı yüzde 30 yükseldi

2020 Eylül ayında konut fiyat endeksi yıllık, sıfır konutlarda yüzde 30, ikinci el konutlarda yüzde 26 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konutlarda yüzde 28, ikinci el konutlarda ise yüzde 27 artış gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısında yüzde 42,7 artış görüldü

İstanbul’da 2020 yılının Ocak-Eylül dönemleri arasında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık yüzde 42,7 arttı. Bu yapıların yüzde 90,1’ini ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise yapı ruhsatı verilen bina sayısında yüzde 73,7 artış oldu

Aynı dönemde, yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümünde yıllık yüzde 34,7 artış gerçekleşti. Bu yapıların yüzde 48,6’sını konut, yüzde 21,9’unu konut dışı ve yüzde 29,5’ini ortak alan oluşturdu.

Yapı başına bina değeri, 3,09 milyon TL

İkamet amaçlı yapı ruhsatı verilen binaların yapı başına düşen değeri Eylül ayında yıllık yüzde 11,9 artarak 3,09 milyon TL oldu. Bir daireli binaların yapı başına düşen değeri bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 16 artarken, iki daireli binaların yüzde 14,9 azaldı. En yüksek artış ise yüzde 23,1 ile üç ve daha fazla daireli binalarda gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise yapı ruhsatı verilen ikamet amaçlı binaların yapı başına düşen değeri yüzde 5,3 azalarak, 1,72 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)