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Sıfır Konut Satışları Önceki Yıla Göre Yüzde 28.4 Azaldı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan “İstanbul Ekonomisi – Konut Piyasası Nisan 2021 Bülteni” yayınlandı. Rapordaki verilere göre; İstanbul’da 2021 yılının ilk çeyreğinde 51 bin 602 konut satışı gerçekleşti. 10 bin 155 konut ise ipotekli olarak satıldı. Esenler’de konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 azaldı. Yabancılara yapılan satışların yüzde 50.8’i İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’da Şubat ayında konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 28 arttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2021 Salı 10:01
Sıfır Konut Satışları Önceki Yıla Göre Yüzde 28.4 Azaldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi,  “İstanbul Ekonomisi – Konut Piyasası Nisan 2021 Bültenini” yayınladı. Kent genelindeki konut satış istatistiklerinin bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak yer aldığı rapora göre; İstanbul’da 2021 yılının ilk çeyreğinde 51 bin 602 konut satıldı. Konut satışlarının yüzde 71.8’i ikinci el, yüzde 28.2’si ise sıfır konut satışlarında gerçekleşti. Bu döneme toplam konut satışlarında 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde19,1 azalış gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında yüzde 14.7, sıfır konutlarda ise yüzde 28.4 azalış gerçekleşti.

10 bin 155 konut ipotekli olarak satıldı

2020 yılının ilk çeyreğinde toplam konut satışlarının yüzde 37.2’si ipotekli olarak gerçekleşirken 2021 yılının aynı döneminde ipotekli konut satışının oranı yüzde 19.7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ikinci el ipotekli konut satışı yüzde 52.1 azaldı. Sıfır ipotekli konut satışı ise yüzde 68 azaldı.

Esenler yüzde 37.7 oranı ile konut satışlarının en fazla düştüğü ilçe oldu

İstanbul’da ilçelere göre konut satışlarına bakıldığında 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece Beykoz (yüzde 27,7), Zeytinburnu (yüzde 12,8), Bakırköy (yüzde 5.4), Büyükçekmece (yüzde 3.5) ve Üsküdar (yüzde 1.5) ilçelerinde konut satışlarında artış gerçekleşti. Konut satışlarının en fazla düştüğü beş ilçe ise sırasıyla; Esenler (yüzde 37.7), Gaziosmanpaşa (yüzde 32.5), Sultangazi (yüzde 32.5), Ümraniye (yüzde 31.7) ve Sancaktepe (yüzde 31) oldu.

Yabancılara yapılan satışların yüzde 50.8’i İstanbul’da gerçekleşti

2021 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da yabancılara 5 bin konut satıldı. Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 19.6’sı İstanbul’da gerçekleşirken yabancılara yapılan toplam konut satışlarının yüzde 50.8’i İstanbul’da gerçekleşti. Bu dönemde konut satışları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.5 azalırken 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 16.3 arttı.

İkinci el konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 28 arttı

İstanbul’da 2021 Şubat itibariyle bakıldığında sıfır konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarken ikinci el konut fiyatları yüzde 28 arttı. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise sıfır konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 32 artarken ikinci el konut fiyatları yüzde 31 arttı.

“İstanbul Ekonomisi – Konut Piyasası Nisan 2021 Bülteni”ne www.ipa.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

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