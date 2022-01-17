banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,088.43
ALTIN
786.60
DOLAR
13.44
STERLİN
18.37
EURO
15.34
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini Görücüye Çıkardı
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini...
Golden Be -Altın Arı - Güzellik Merkezine Görkemli Açılış
Golden Be -Altın Arı -...
Esenyurt 10 Gün Süre İle Kültür Ve Edebiyata Doyacak
Esenyurt 10 Gün Süre İle...

Sibirya Soğukları Geliyor

İBB AKOM verilerine göre, Salı gününden itibaren sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Buzlanmalar BEUS sistemi üzerinden müdahale edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 16:44
Sibirya Soğukları Geliyor
banner171

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da Salı (yarın) sabah saatlerinden (08:00) itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.   

BUZLANMALAR BEUS’TAN TAKİP EDİLECEK

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor.   AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı. 

Soğuk hava nedeniyle yaşanacak buzlanma gibi olaylara karşı İBB, 60 farklı noktaya kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi(BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahaleyi yapacak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
3,5 Milyona Hizmet Edecek Metroya Onay Yok
3,5 Milyona Hizmet Edecek Metroya Onay Yok
Prof. Dr. Sefa Saygılı: Ateizm depresyona intihara sürüklüyor!
Prof. Dr. Sefa Saygılı: Ateizm depresyona intihara sürüklüyor!
İmamoğlu: Güzel Günler Çok Yakında
İmamoğlu: Güzel Günler Çok Yakında
Askıda İhtiyaç Sahiplerinin Mutluluğu Var
Askıda İhtiyaç Sahiplerinin Mutluluğu Var

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169