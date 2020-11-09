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Siber Güvenlik Sigortası

İnternet son 50 yılın en büyük teknolojik gelişmesi olarak gösterilmekte. İnternet ile beraber hayatımız kolaylaşmış, bilgiye ulaşmak hızımız saniyelere kadar düşmüştür. İnternet ile beraber elbette birçok olumsuzluk da hayatımıza girmiştir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
Siber Güvenlik Sigortası
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Internet hırsızları gerçekleştirdikleri siber saldırılar ile hem maddi hem de manevi zararlar meydana getirmeye başlamıştır. Yargı, bu konu ile ilgili birçok çözüm önerisi sunmaktadır. Ancak; siber saldırılar konusunda alacağınız önlemler ile maddi birçok zarardan kurtulmanız mümkündür. Siber Güvenlik Sigortası, siber saldırılar sırasında meydana gelen birçok maddi hasarı karşılayarak mağduriyetlerin en azından bir kısmını gidermeye çalışmaktadır.

Kimlik Hırsızlığı Sonrasında Ne Yapılmalı?

Siber güvenlik sigortası aklınıza gelebilecek her alanda yanımızda olmaktadır. Örneğin; kimliğinizin sahtekârlar tarafından ele geçirildiğini varsayalım. Sahip olduğunuz kimlikleri basit olarak düşünmeyin. Sahtekârlar eline geçen kimlikleriniz ile banka hesaplarınızın boşaltıldığını, adınıza açılan banka hesapları üzerinden kredi çekildiğini, kredi kartı çıkarılarak işlemler yapıldığını dahi görebilirsiniz. Hatta adınızı şirket açılarak kara para aklama olayı da döndürülmektedir. Bu gibi durumlarda yaşadığımız maddi zararı siber güvenlik sigortasının üzerinden karşılayabilirsiniz. İmzaladığınız poliçe türüne göre 20,000 TL ya da 40,000 TL teminat tutarı alabilmeniz mümkündür.

Kimliklerin kaybolması ya da çalınmasından sonra yenilerini çıkartılması gerekmektedir. Eğer cüzdanınızı bütünüyle kaybettiyseniz kimliğiniz ile beraber ehliyeti de yeniden çıkartmanız gerekmektedir. Devlet, kimliklerini kaybeden ya da değiştirmek isteyen kişilerden bir miktar yenileme ücreti talep etmektedir. Eğer bireysel siber güvenlik sigortanız varsa bu giderleri de sigorta şirketinden alabilirsiniz. Poliçe türüne göre ehliyet, pasaport, kimlik yenileme işlemi için 1,000 TL ya da 2,000 TL ücret ödenmektedir.

ATM Gaspı ve Kişisel Şifrelerin Çalınması

Kullanmış olduğunuz bankamatik kartı ve kredi kartın şifresi siber saldırılar sonucunda ele geçirilmiş olabilir. Saldırganlar bir anda tüm hesaplarınızı boşaltmış, kredi kartınızı kullanmış olabilir. Ortaya çıkan yüksek orandaki maddi zarar maalesef banka karşılamamaktadır. Eğer siber güvenlik sigortanız varsa yaşadığınız mağduriyetin 5,000 TL ya da 10,000 TL'lik kısmını sigorta şirketinden alabilirsiniz. Poliçe türüne göre alacağınız teminat bedeli sabittir.

Son zamanlarda ATM'den para çeken kişilerin gasp edildiklerine dair olayların giderek arttığını görmüşsünüzdür. ATM mağduriyeti yaşayan kişiler, yaşamış oldukları bu mağduriyet için de teminat bedeli alabiliyorlar. İmzalanan poliçe türüne göre ATM kapkaç olayı için 2,500 TL ya da 5,000 TL tazminat alabilmek mümkündür. Tabi bunun için olaya ait görüntüler, ATM'de para çekildiğine dair evraklar da sunulması gerekiyor.

Siber Güvenlik Sigortası konusunda Cyberella Sigorta’dan destek alabilirsiniz. Yaşanılan olaylar için vermiş olduğu destekleri yukarıda kısaca özetlemeye çalıştık.

Detaylı bilgi için https://www.cyberella.net/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 09.11.2020 17:36
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