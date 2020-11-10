'Seyahat Sektöründe Değişiklikler Yaşanacak’

Açıklamaya göre ilk 8 ayda uluslararası seyahatlerin yaklaşık yüzde 70 oranında düştüğü belirtildi. Koronavirüs salgınının son ermesiyle sektörde köklü değişiklerin yaşanacağını vurgulayan biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Sosyal mesafe, hijyen kuralları vebilgi paylaşımı gibi birçok konu ön plana çıkacak. En çok gözümüze çarpacak konulardan biri de vatandaşların yeni seyahat rotaları ve ulaşım seçenekleri artık sadece fiyat odaklı olmayacak. Karar verme sürecinde hijyen konusu etkili olacak. Video konferansların çoğalması ile de iş seyahatlerinde azalma görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Covid – 19) salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında dünya ekonomisinin yüzde 10'una sahip ve yaklaşık 9 trilyon dolar işlem hacmi olan turizm geliyor. Turizmciler ise virüsün etkisini kaybetmesinin ardından beklenen hareketliliğin yaşanacağına inanıyor. Peki, 2021 yılında seyahat sektöründe ne gibi değişikler göreceğiz?

Karar Verme Süreçlerinde Korona Etkisi Devam Edecek

Kişilerin karar verme süreçlerinde de korona etkisinin ön plana çıkacağına dikkat çeken biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Seyahat etmek için hangi ulaşım aracını kullanırsak kullanalım seçimlerimizde ilk öncelik fiyat yerine yaşadığımız süreçten dolayı hijyen kuralları olacak. Video konferanslarda sektörü etkileyecek. Toplantılarda online olma oranı pandemide daha da artış gösterdi. Bu durum virüs bittiğinde de devam edeceğe benziyor. Dolayısıyla iş seyahatlerinde de düşüşler bekleniyor” dedi.

Popüler Destinasyonlar Popülaritesini Kaybedecek

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan araştırmalara göre seyahat danışmanlarına bu süreçte daha çok iş düştü. Çünkü bilgi paylaşımı ve iletişim her zamankinden daha da önemli bir hal aldı. Bu durum ilerleyen zamanlarda da artarak devam edecek. İnsanlar dijital kanalları bu dönemde daha çok sevdiler. Bu durum seyahat sektöründe yer alan online kanalların kullanımını da etkileyecek. En çok tercih edilen destinasyonlarda popülaritesini kaybedecek. Son olarak ise pandemi sürecindeki ülkelerin başarısı kişilerin seçimlerinde büyük rol oynayacak. Bu noktada Türkiye virüs ile mücadelede gösterdiği başarı ile avantajlı konumda yer alıyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)