Ses Yapan Elektronik Eşyalar için Bir Çözüm Var mı?

Gürültüsü ile sizi rahatsız eden cihaza özel önerilerimizi dikkate alabilir, sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Vantilatörden Ses Geliyorsa

Sıradan vantilatör sesi rüzgar uğultusuna benziyor, oysa bir sorun olduğunda tıkırtılar ve sürtünmeye bağlı gıcırtılar da bu uğultuya eşlik ediyor. Vantilatörlerin, pervanelerinde, siperlerinde ve dişli takımlarında sorun varsa rahatsız edici sesle karşılaşabilirsiniz. Eğer vantilatörünüzün sesi tıkırtı halindeyse, özellikle düz bir zeminde durduğundan, ayak ayarlarının doğru yapıldığından ve çalışırken titremediğinden emin olmalısınız. Vantilatörün kafes kısmını sökebilir, gevşeyen vidaları, bağlantıları sıkılaştılarabilirsiniz. Metal bağlantı kısımlarını hafifçe yağlayabilir, yeniden yerine takarak hala ses yapıp yapmadığını kontrol edebilirsiniz. Genellikle sesler, gevşeyen bağlantılar nedeniyle çıkıyor.

Aspiratör Gürültü Oluşturuyorsa

Aspiratördeki ses sorunu birçok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. Uzmanlar, eğer aspiratörün gider borusu çok uzunsa, bunun ses yapabileceğini belirtiyor ve kısa gider borusu kullanarak montaj yapılmasını öneriyor. Ayrıca aspiratörün motor yataklarında aşınma, motor arızası gibi diğer sebepler de ses oluşturuyor. Temizleme sırasında yanlış montaj, kayışların gevşemesi, kasnaklarda kayma nedeniyle gürültü meydana geliyor. Bu aksamların tek tek kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, kaliteli ürün seçiminin de en az kullanım kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Ankastre set fiyatları en ucuz neyse hemen o ürünün tercih edilmesi doğru görülmüyor, kaliteli ürünlerin seçilmesi ses sorunu yaşama olasılığını çok daha aza indiriyor.

Derin Dondurucu Sesi Şikayete Neden Olabiliyor

Sesle ilgili şikayet konusu olan cihazlar arasında derin dondurucular da yer alıyor. Ses yapmayan bir derin dondurucu tavsiye ve tercihi isteniyorsa, ürün alırken dB ibaresiyle sunulan ses kapasitesine dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak en gürültüsüz alternatif seçilse bile gürültü sorunuyla karşılaşılabiliyor. Bu durumda, öncelikle dolapların ayakları kontrol ediliyor. Ayakların zemine tam oturmaması titreşim ve gürültü çıkarabiliyor. Ayakları sağa doğru çevirerek dengeleyebilir, düz durmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca derin dondurucu içindeki rafların yerine tam oturduğundan emin olmalısınız.

Çamaşır Makinesi Gürültü Yapıyorsa, Çözümü Var

Çamaşır makineleri güçlü ses çıkaran cihazların başında geliyor. Eğer çamaşır makinesi gürültü çıkarıyorsa önce taşıma civataları kontrol ediliyor. Cıvatalar çıkmadıysa çıkarılması yerine tıpaların takılması öneriliyor. Makinenin dengede durup durmadığına bakılarak ayaklar ayarlanıyor. Kullanım sırasında tamburun fazla doldurulması, tambur içine metal bir parçanın takılması da ses ile ilgili problem yaratıyor. Yine pompa temizliği, filtre temizliği gibi bakımlar da ses sorunlarına çözüm üretiyor.

Bulaşık Makinesinin Ses Sorunu

Bulaşık makinesi ses çıkarıyorsa, genellikle birkaç nedenin üstünde duruluyor. Eğer gıcırdama veya uğultu duyuluyorsa, pompa pervanesi kontrol ediliyor. Pompanın temizlenmesi, pervanenin çıkarılıp tıkanıklık olup olmamasına bakılması gerekiyor. Rafların düzenli yerleştirilip yerleştirilmediği de önemseniyor. Eleklerin, alt sprey kollarının yağdan iyice arındırılması da ses sorunlarının ortadan kaldırılmasında işe yarayabiliyor. Son olarak, yanlış yerleştirilen bulaşıklar, makine çalışırken pervanelere çarparak ses oluşturabiliyor. Bu nedenle rafın yeniden düzenlenmesi akut problemlerde bir hayli işe yarıyor.

Bilgisayar Çalışırken Ses Çıkarıyorsa

Eğer bilgisayardan çalışırken yoğun ses geliyorsa fan pervanelerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Sorun genellikle fandaki sorunlardan, tozlanmadan, tıkanmadan kaynaklanıyor. Pervane temizliği ve iç aksamın tozdan arındırılması ile gürültü de çoğunlukla ortadan kalkıyor.

Siz de elektronik cihazlarınızdaki ses sorunundan şikayet ediyorsanız, öncelikle fan, pervane ve filtrelere bakmalısınız. Genellikle rutin bakım ve temizlikle basit sorunlar çözülüyor. Çözülmeyen bir gürültü problemi varsa, yetkili servise danışmalı ve gerekli hallerde destek almalısınız.