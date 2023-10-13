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Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz
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Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz

Etkinlik Alanı, 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalde, türkülere hayat veren 28 ayrı sanatçı sahne alacak. Söyleşi ve paneller yapılacak. Film ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra özel sergiler düzenlenecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci gününde festival alanında olacak. Festivale katılmak isteyen İstanbullular ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden ücretsiz biletlerini temin edebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 11:11
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz
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2 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının destek verdiği festival, 14-15 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Konserlerin, söyleşilerin, belgesel gösterimlerinin, sergilerin, çocuk etkinliklerinin, panellerin ve daha pek çok programın yer alacağı festivalin ikinci gününde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ağırlanacak. İmamoğlu, Pazar akşamı 20.00’den sonra etkinlik alanını dolduran İstanbullulara hitap edecek.

28 USTA SANATÇI SAHNE ALACAK

Festivalde; Ahmet Aslan, Mikail Aslan, Cengiz Özkan, Dertli Divani, Erkan Oğur & Hakkı Demircioğlu, Ender Balkır, Güler Duman, Gülten Benli, Hüseyin & Ali Rıza Albayrak, Hüseyin Turan & Belkıs Akkale, Kardeş Türküler, Kutsal Evcimen, Mercan Erzincan, Metin & Kemal Kahraman, Miraz, Muharrem Temiz, Mustafa Özarslan, Özgür Polat & Mahir Kutlutürk, Sevcan Orhan, Taner Akyol, Tolga Sağ, Tuncay Balcı ve Yılmaz Çelik, şarkı ve türküleriyle İstanbullularla buluşacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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