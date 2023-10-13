Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının destek verdiği festival, 14-15 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Konserlerin, söyleşilerin, belgesel gösterimlerinin, sergilerin, çocuk etkinliklerinin, panellerin ve daha pek çok programın yer alacağı festivalin ikinci gününde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ağırlanacak. İmamoğlu, Pazar akşamı 20.00’den sonra etkinlik alanını dolduran İstanbullulara hitap edecek.

28 USTA SANATÇI SAHNE ALACAK

Festivalde; Ahmet Aslan, Mikail Aslan, Cengiz Özkan, Dertli Divani, Erkan Oğur & Hakkı Demircioğlu, Ender Balkır, Güler Duman, Gülten Benli, Hüseyin & Ali Rıza Albayrak, Hüseyin Turan & Belkıs Akkale, Kardeş Türküler, Kutsal Evcimen, Mercan Erzincan, Metin & Kemal Kahraman, Miraz, Muharrem Temiz, Mustafa Özarslan, Özgür Polat & Mahir Kutlutürk, Sevcan Orhan, Taner Akyol, Tolga Sağ, Tuncay Balcı ve Yılmaz Çelik, şarkı ve türküleriyle İstanbullularla buluşacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)